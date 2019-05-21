航拍達人吳偉棠 換個角度 攝出香港魅力

盡得真傳——Zino sir身旁的小飛友，左為「編程王」陳熔昌，右為「競速王」李振和，二人與另外幾個同學代表樂善堂梁銶琚學校（分校）無人機隊，贏得由香港四軸機競速會（HK FPV Racers）主辦的2019全港中小學無人機比賽季軍（小學組：無人機編程）。（黃志東攝）

登富士山——Zino sir（右）2016年登富士山頂航拍。為何是富士山？他的答案是：「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」富士山從小是他在電影和書本熟悉的山，航拍令他親身在不同角度去看富士山。（受訪者提供）

城市峽谷——雖然Zino自小在新界新市鎮成長，但他對位處市區的香港仔避風塘情有獨鍾。從高處看鴨脷洲和香港仔，漁船夾在兩旁大廈之中，猶如城市中的峽谷。（受訪者提供）

【明報專訊】這次要說的人物，是facebook專頁「航拍角度」創辦人Zino sir 。說到航拍，大家都很興奮，一是航拍帶我們離地鳥瞰，震懾而宏偉，二是它看來太好玩了！但本身是小學教師的吳偉棠，外號Zino sir，卻不想把航拍停留在好玩的層面，他費煞思量，除了玩以外，航拍還可以做什麼？他希望把自己掌握的無人機和航拍秘笈，在我城相傳。這次他和航拍機來一次親身「表白」。

或許不少人都有這樣的經驗：對一樣玩意玩得滾瓜爛熟，又或對一個義務服務重複多年，心裏或多或少總在盤算，我可以怎樣玩下去，我怎樣可以再創造？

由地圖迷變身航拍迷

吳偉棠（Zino sir）說自己的個性，就是一是不迷上， 一旦迷上一件事就放不了手，全情投入。中學時他迷上看地圖，跑去上地圖課程，跑到地政總署購買各種地圖，對照地圖上今昔變遷，拿着地圖上山看房子和森林，地圖迷延續成今天的航拍迷。「我想看到我以前在地圖上看到的山脈、河流、房屋。香港最具魅力之處，是城市和郊野近在咫尺，走上山頭放眼遠望，翠綠的山巒、彎彎曲曲的海岸線，跟密集的高樓大廈形成一個獨特的都市景觀。從不一樣的角度航拍香港，可以讓全世界認識香港，這也是我航拍的原因之一。」

「我是2014年開始玩航拍的，當時的航拍機身較重，現在已很輕了，航拍機其實是無人機的一種。」Zino sir這天帶我們去他任教的小學，兩個小五學生示範操作無人機，飛前一點，飛高一些，原來小學生不僅懂操作，還懂寫飛行程式，厲害啊！「2010年是行業公認的第一部消費級無人機Parrot AR.drone面世，它是第一部消費級四軸旋翼機，同時配搭流動智能裝置操作。」無人機的世界很精彩也很大，超越我們看到的震懾大自然鏡頭，農務灑農藥和種子及探察山火，用的都是八軸旋翼無人機，就算其中一翼突然失靈也能完成任務。

現為NGO義務航拍導師的Zino sir說，他有些學生是政府工程部職員，例如有一個來進修航拍，是應用在污水處理高空勘察，在沒有無人機時代，原來要召喚政府飛行服務隊。過去5年，Zino sir擁有8部航拍機，他開玩笑說：「第一部是法國機Parrot；當時想，追不到法國女朋友，就用法國機吧，現在用的是來自深圳的DJI（大疆）。」

鳥瞰台灣 製航拍短片

他家在屯門，深愛青山，學生時代同學交換心事，常在青山互訴，猜他買了第一部航拍機，必定奔上青山試機。錯了！「我第一個航拍試點，是屋企樓下，第二個才是青山。 」他在「航拍角度」fb專頁，介紹飛友練習的航拍地點，每個他都試飛過。5年下來，他說以前自己會去玩水上活動和大伙兒行山，但玩了無人機後，生活除了教書，就是航拍和教人航拍，一如自己那份執迷的性格。他說，最享受穿梭在山野林間，跑遍香港很多地方，2016年登上日本富士山航拍，也去了多次台灣製作了《鳥瞰台灣》系列短片，「我已製作了中部及東北部，打算年內再到台灣，完成南部及離島，這是受到台灣導演齊柏林的航拍電影《看見台灣》的啟發。」另外，這個夏天，他也想重登獅子山頂峰：「獅子山以雄偉的姿態，傲視維多利亞港，寫下香港人的故事，亦曾在雨傘運動牽動香港人的心。」 Zino sir較早開始航拍，當時台灣和日本還沒有航拍限制，但近年各地也開始要求飛友守規矩。台灣將在今年落實250克或以上無人機必須實名登記，2至25公斤無人機必須考試，日本則限制更大，人口集中地區（每平方公里4000人）禁飛。

香港民航處雖然有列明飛行器的作業指引，如只可日間飛行，飛行高度是由地面計300呎，但仍沒有明確的無人機規管：「民航處已於2018年中完成草擬法例前期諮詢工作，計劃2019年中向立法會正式提交無人機的規管條例，最快2020年落實。我是認同規管的，希望在操作者權利及公眾安全之間取得平衡。」

航拍機安全 視乎操作者態度

Zino sir打開iPad，展示一幅一大一小航拍機的圖片，問記者哪一架較為安全，記者想當然指小的一架，輕嘛，撞落來也小一點傷害，但Zino sir的答案卻出人意表：「你看，大和小的這兩架無人機，都有增加雙電源、雙衛星系統及避障系統……」即是一樣安全？他搖頭給記者答案：「是關人的事！」這取決於飛友的態度，情况就等於道路上的駕駛者。所以這個航拍達人的「飛友貼士」，第一點就是：拍攝之前做足安全及風險評估；其餘8點才是關於拍攝操作和技巧，包括陰影可令主體更顯立體感，上下左右旋轉飛越不可少及剪片要狠等。

他還有一個貼士給大家，就是要有心理準備當「方便族」及「獨行族」：「人家還以為我去拍《鳥瞰台灣》，好食好住，其實為了掌握光線，都是一早出發，晚上再捕捉黃昏前的光，下山坐車回到酒店，已晚上9時，只在附近便利店吃杯麵或麵包。以往無論在香港和外地，我都是一個人去拍。」自從接受正規訓練後，他都會跟同伴一起拍攝，既可以互相照應，亦可輪流擔任觀察員。

5年過去，Zino sir由小學教師，衝出飛友的玩家角度，走上航拍教育的層面。他現在也是教育局的借調教師，主要負責培訓無人機教育的教師，同時也是香港模型飛行總會的無人機證書課程的義務導師。友善微笑的他說：「很感恩，我可以行出這條路，我初時查找無人機教材，看到只有英文材料，而沒有中文，於是我問自己，我可否總括自己的經驗和心得，善用自己當老師做教材和教育的專長，做多一點信息傳播。」他本身是香港理工大學設計學院畢業，也畢業於香港教育學院（現為香港教育大學）。

善用平台 堅持走下去

怎樣衝出玩藝的層面，Zino sir的武林秘笈是：「第一是用心，第二是善用平台。」太對了！想推廣一件事不要停留在死做爛做，必須花時間好好建立平台：「第三是相信自己，相信自己的東西，堅持走下去。」

Zino sir分享航拍故事與經歷，除了是希望我城孩子和工作人員具備21世紀的才能，也因為以下這原因：「航拍，也可以是一件跟媽媽交代的事。」他成長於一個五口之家，是大兒子，「我父母學識不高，父親是廚師，母親是家庭主婦」。無論他在大學時代做設計功課，又或迷上航拍，母親都是一邊廂問，仔呀，你可否做一些正經點的事？但另一邊廂則幫忙兒子尋找所需的手藝材料。

身為小學教師，他不怕孩子取笑，現在也可以大膽的跟媽媽說：「媽媽你可以放心了！無論在工作崗位或個人興趣，我都盡力做好，沒有辜負你對我的期望。我終於做到一件正經的事啦！」

■給香港的話

「航拍機用鳥瞰的角度，為我們帶來不一樣的視野。一個人的世界大小，同樣由他的視野是否寬廣來決定。做人也好，處事也好，不妨換個角度，改變應對的心態，或許會找到更好的。」

■Profile

吳偉棠（Zino sir）

70後，航拍及無人機愛好者，同時為無人機教育工作者、小學教師。香港理工大學設計學院畢業，現為香港青年協會持續進修中心×香港模型飛行總會合辦的「無人機操作（航拍）培訓證書課程」義務導師、教育局資訊科技教育卓越中心借調教師，向學界推廣無人機教育，同時是小學無人機興趣班導師。2016年創立「航拍角度」fb專頁，分享個人航拍作品及心得，2018年在YouTube開設「飛．攝者」，提供航拍教學資訊短片，希望更多人能掌握無人機技術，應用到山火、農務及工程等各個行業。曾遠足登富士山航拍，為紀念已故台灣導演齊柏林，他也以航拍完成了《鳥瞰台灣》中部及東北部短片，打算年內完成南部及離島。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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