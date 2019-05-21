清洗貼士：波鞋可機洗 忌長時間浸泡

【明報專訊】可把鞋放進洗衣機洗嗎？原來不少鞋履清理專家都會利用洗衣機為鞋子作深層清潔，以去除鞋籠內的污垢和臭味。曾往台灣鞋履清理公司「洗鞋達人」學藝、曾在香港開設鞋履清潔公司的Alex Ng說，大部分鞋履都不宜長時間用水浸泡，因會令黏合膠水融化，用洗衣機清洗後也要盡快脫水和風乾。

鞋面有麖皮、閃燈勿機洗

一般用人造皮革製造的波鞋都可放進洗衣機清洗，但若鞋面有麖皮、閃燈等複合物料和配件則不適合，因洗滌後皮革會硬化，亦有可能破壞電子零件。為保持衛生，把鞋放入洗衣機前最好先作表層清潔，並避免混合衣物清洗。而顏色深淺不同的鞋履亦最好分開清洗，以免甩色交叉染污。「用洗衣機洗鞋時，除建議安裝鞋撐及放入專用的洗鞋袋，還要用輕柔的wool mode，避免洗衣機轉動力量過猛而令鞋子受損。」

風筒涼風吹乾 忌陽光下暴曬

經洗衣機脫水後，要第一時間用毛巾抹乾鞋子，再用風筒或放在風扇前吹乾。「使用風筒時要選擇涼風，因熱風會融化鞋履的黏合膠水。」另外，不要放在猛烈陽光下暴曬，因紫外線有可能令波鞋變色。「很多人晾曬鞋履時習慣把鞋底朝天、鞋籠向下，結果阻礙鞋籠內的水氣散發，正確方法是把鞋底靠在牆壁或門，有助空氣進入鞋籠。」他說不少人忽略徹底吹乾鞋頭，穿著時發出惡臭，記緊用手指伸入鞋籠檢查。