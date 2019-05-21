比武巡遊賀譚公誕 摸百呎金龍沾好運

百年譚公廟——根據華人廟宇委員會資料，筲箕灣譚公廟在1905年興建，並於1908年、1944年、1954年及1987年重修；到了2002年，委員會更依原建設的格式重修此廟。（吳家宜攝）

一年一度——譚公誕為筲箕灣一年一度的地區盛事，來自不同地方的善信齊集筲箕灣，參觀傳統的舞龍舞獅及巡遊表演等，更有武術團體派出高手表演武學絕技，場面熱鬧。（慧惠插畫，waiwaior.com）

【明報專訊】本月12日（農曆四月初八）是佛誕，也是長洲太平清醮飄色巡遊的日子；其實，當天還是另一位相傳能呼風喚雨的神祇——譚公的誕辰，筲箕灣便舉行了大型慶祝活動，有巡遊、舞龍舞獅、武術表演等，重頭戲百呎大金龍出巡，吸引大批途人爭相觸摸求好運。

譚公誕信仰活動在筲箕灣有逾百年歷史，其興起及延續與地區發展關係密不可分，見證這個傳統社區的時代變遷。

惠州移民帶譚公信仰來港

關於譚公的傳說，有多種版本。根據香港華人廟宇委員會資料，譚公本名譚德，為元代惠州人，於惠州九龍峰修行，常持木杖出山，並有老虎相伴，13歲得道成仙，傳說信眾向衪求雨或賜晴，每多應驗。又有指譚公為譚峭，有呼風喚雨和替人治病的神通，故被奉為神。

據《漁村變奏：廟宇、節日與筲箕灣地區歷史》作者陳子安表示，昔日的筲箕灣盛產花崗石，在明朝已有採石活動。香港開埠後，政府大興土木建維多利亞城，對石材需求殷切，筲箕灣打石業因而日趨興旺，吸引包括石匠和漁民等大批惠州人遷至筲箕灣，更把惠州的譚公信仰帶入香港。筲箕灣譚公廟建於1905年，出資建設的以打石商人為主，也有漁民捐獻，是本港現存最古老的譚公廟之一，在2013年被定為三級歷史建築。

賀誕活動 隨漁業興衰起落

日據時期之前，譚公廟的興建及重修皆由陸地精英主導。隨着日據時期漁業發展蓬勃，漁民等水上族群崛起，情况有變。陳子安估計，筲箕灣譚公誕賀誕活動早在建廟時已開始，早期信奉譚公的信眾多從事打石業，但其後有不少漁民加入，令譚公信仰更為興旺。他更指出：「筲箕灣經濟在日據時代有突破性發展，成為當時一個重要的漁港。」漁民、魚欄店東主等水上族群因此而變得富裕起來，不僅積極捐款重修譚公廟，更成為筲箕灣譚公信仰活動的主要贊助人。戰後，筲箕灣漁業興旺，譚公廟香火更為鼎盛，譚公被進一步推崇成為漁民及水上族群信仰的神明，每年譚公誕例必搭棚舉辦神功戲以謝神恩，亦有巡遊、搶花炮等活動，為當時一大盛事。

到了1970年代，筲箕灣迎來翻天覆地的改變，唐樓陸續清拆後重建成多層現代化住宅大廈，區內譚公信仰盛况亦開始走下坡。陳子安解釋：「由於社區轉變，城市發展，很多筲箕灣東大街的店舖搬遷，不少地區人士亦告離開，加上漁業式微，一直負責統籌譚公誕的天后譚公會沒有足夠的經濟能力，因此自1980年代尾，天后譚公會已取消舉辦神功戲。」不過，賀誕活動並沒有完全停止，由其他團體舉辦之巡遊活動仍然保留，而且由於交通方便等原因，參加賀誕活動的人愈來愈多，亦有更多善信跨區而來。

小孩扮譚公 龍獅巡遊東大街

今年的筲箕灣譚公誕巡遊活動，參與團體逾50個。巡遊隊伍上星期日早上約10時於筲箕灣電車總站出發，由長達百呎的大金龍帶領，沿東大街一帶前行。隊伍之中，香港五行小商販福利會參與譚公誕賀誕巡遊已超過30年，其理事長黃襯歡表示，該會預備了竹籤紀念品贈予參觀的市民，取其上上籤的意思，象徵好運及祝福。現場所見，很多團體沿途舞龍舞獅，向神靈祈求風調雨順。而每當龍身經過，男女老幼都爭相摸龍，希望藉此沾福氣求平安。亦有團體派出小孩子扮演譚公，吸引市民拍照留念。巡遊隊伍最終到達譚公廟，不少善信到場上香膜拜。由於今年譚公誕適逢母親節，有團體沿途派花及紀念品，場面既熱鬧又溫馨。

節目豐富吸區外客 成東區盛事

而在各巡遊項目中，最特別的要數武術團體表演。陳子安指出，筲箕灣向來是武林中人聚集地，各門各派的武術團體會在街上表演武學絕技，例如「上高竹」（於高竹頂舞獅）等，即場表演功夫，甚至兵器對打，非常熱鬧，於其他賀誕活動比較少見。

筲箕灣這個傳統社區幾經變遷，但譚公信仰仍成功保留並植根於社區中，由區內一個民間宗教信仰活動，發展成為整個東區的盛事。對於筲箕灣譚公信仰的發展，陳子安表示樂觀：「賀誕活動發展至今，節目愈來愈多，亦吸引不少小朋友參與。只是傳統信仰的傳承難免面對青黃不接的情况，要下一代繼續傳承下去，也許還需要多花點工夫。」

文：吳家宜

編輯：林曉慧

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