果人果事﹕Mac機變慢 加RAM定換SSD？

【明報專訊】如之前專欄中提及，Mac機可供用家自行升級的選項不多，特別是MacBook等手提電腦，焊死的CPU（中央處理器）及GPU（圖像處理器）都不容許升級，可以升級的零件就只餘HDD（硬碟）及RAM（記憶體）。而不少朋友致電求助時，說自己的Mac機運行得很慢，想要加RAM來提升效能。這是否有效呢？

分清記憶體及硬碟作用

升級HDD只是增加儲存容量，比如由500GB增加到1000GB，使用的HDD種類不變下，對速度不會有很大改善，所以加RAM幾乎就是唯一選擇。不過近年又有SSD（固態硬碟）的出現，很多朋友都聽過它可以取代傳統HDD，並能大幅提升電腦效能。如果你正在使用傳統HDD的電腦，想升級但預算有限，投資在SSD還是RAM會有更高回報呢？

由於兩者都是以GB為單位，很多朋友都傻傻分不清HDD/SSD及RAM的分別，經常聽到「我有128GB RAM但不夠用」或者「我想加RAM來存放更多相片及影片」等錯誤的說法。而我習慣把HDD/SSD比喻為存放資料的貨倉，例如文件、相片、影片，都是存放在這個貨倉中，關機後資料不會消失。現在HDD/SSD普遍容量由最少120GB起至4000GB（4TB）不等，一般而言存放的貨物多少對機體效率並沒有太大影響，只要有10%的閒置空間已很理想了。

至於RAM，我會比喻為工作枱面，4GB RAM即是4張合併的枱面，8GB RAM即是8張合併的枱面。每次開啟電腦，便由貨倉把必需的工具（macOS操作系統）放到枱面，餘下的空間供用家工作（開啟其他軟件），而每次關機便把枱面的資料搬入貨倉。

如果你只需處理簡單的工作，例如上網開數個網頁，即使餘下一張枱面也很足夠；但如果你要處理較為複雜的工作，例如開幾百頁紙、圖文並茂的Word文件，或是同時執行Safari、Word、iTunes、Mail、Photoshop等軟件，餘下的枱面若不能攤放全部打開了的文件，便要把精力浪費在將東西搬來搬去上。

加RAM非萬能 換SSD或可變快

回到實際情况，完全啟動macOS後大約佔去2GB至4GB RAM，愈新的macOS功能愈多，佔用RAM空間也愈多，同時餘下可供其他軟件使用的RAM亦減少，這也是很多朋友說升級macOS後令電腦變慢的其中一個原因。如果你仍然使用兩、三年前的macOS及只需處理簡單的工作，相信4GB RAM已足夠應付，至於安裝了最新macOS的電腦，擁有8GB RAM已可應付大部分日常工作，升級RAM對改善效能並不明顯。

由於開啟電腦、打開應用程式、開啟或儲存文件，都要來回貨倉及工作枱面，傳統HDD可比喻為人手操作的貨倉，讀寫速度可低至50MB/s，至於SSD則是全自動化的貨倉，普通讀寫速度則是500MB/s，最新MacBook Pro的內置SSD速度更高達3000MB/s，因此，SSD速度可以是HDD的幾倍到十幾倍不等。如果把人手操作貨倉升級到全自動化操作貨倉的話，對速度的提升反而更容易感覺得到。

綜合以上分析，如果Mac機要花上1、2分鐘開機，簡單如打開一個網頁也覺得緩慢，那必定是HDD引起，升級做SSD就最適合；如果日常工作不覺緩慢，反而是打開大型檔案、或是同時間處理很多工作時才感覺忽然變慢，那加RAM會更適合。

最後，如果加RAM及升級SSD後仍然滿足不到你的需要，就是買新電腦的時候了。

文：Johnny Chan（麥客居店主）