Interest﹕創意撞擊香檳美食 法國魔術師變出華麗盛宴

凍湯4重奏﹕被啫喱外層包裹的4款凍湯，一口便能享用。應由右至左，即由淡至濃吃起，順序分別是白露蘆筍羅勒，藏紅花及白番茄清燉湯，龍蝦上湯配Oscietra魚子醬，以及松露紅菜頭配黑醋栗。（劉毓霖攝）

【明報專訊】英文諺語「champagne problem」，其中一個意思是要在兩件絕佳好事之間抉擇，左右為難。放諸在香港君悅酒店的香檳吧，客人近期的champange problem，想必是在享受美酒和觀賞魔術之間應付不暇，既有法國著名魔術師Stefan Leyshon在你面前大耍魔術，又有佳釀美點讓你迷醉。幸好有酒店總廚精心設計小巧菜式，魔術師亦因應場地及飲食安排而調整招數；魚與熊掌，誰說不可兼得？

推開香港君悅酒店香檳吧大門，便是一大盞天使環吊燈，照射着同樣呈環形的復古bar台。往右一瞥，長方大廳中擺放小枱櫈，末端的小舞台放着三角琴和弦樂器，似是隨時準備奏樂，足夠讓三四十位座上客樂成一片。這間以Art Deco風格建造的酒廊，空間私密而愜意，除了是喝酒談心的好地方，原來亦能化為近距離的魔術舞台，讓賓客邊喝香檳、吃一頓期間限定的晚飯，邊觀賞誘人又難解的戲法。

上菜 斟酒 奏樂 互動 精準拿揑

即將在接下來數個星期四，在香檳吧上演的《香檳之謎》，邀來法國魔術師Stefan Leyshon於晚飯時間表演，是香檳吧首次舉行混合餐飲及魔術的節目。說到底，香檳有什麼驚世謎團？酒店助理飲食部總監Manon Berthault笑着不透露，「魔術師的招式會和香檳及食物環環相扣，亦與這場地的配置息息相關」。Stefan Leyshon縱橫魔術舞台30多年，除了精於懸浮、讀心術等經典戲法，穿梭在晚宴的魔術表演更是國際知名，但這次表演的難度，在於場地相對細小，與觀眾距離近，同時要配合上菜、斟酒、奏樂，以至與觀眾互動的時機，他和其他工作人員都要精準地拿揑時間。

吃着飯觀賞魔術，保持餐桌禮儀之餘還要拍手、給反應，甚至配合魔術師，賓客會否難以兼顧視覺和嘴巴的享受？酒店行政總廚Gerhard Passrugger早有準備，是次的美點經他設計，通通「易入口」又不失魔幻感。眼前一「盒」凍湯4重奏便是好例子，打開玻璃盒子，4顆寶石似的圓球晶瑩剔透，其實是啫喱外層包裹着的4款凍湯。拿起小匙，把「寶石」滑入口中輕咬，湯汁隨即綻開。巧妙的主意從何而來？Gerhard Passrugger笑着解說，Stefan Leyshon其中一個表演戲法，會用到一個冰封着撲克牌的冰球，「若他能把東西變作球，我們也可以！」

凍湯化為小圓球 一啖獨吞

如果置身在香檳吧中，卻要用上刀叉和盤子進餐，未免太正式、太僵化。舒適地窩在小沙發上的Gerhard Passrugger笑言，「你看看我是怎樣坐在香檳吧的？我們希望客人能放鬆下來，像在一個lounge中享受」。所以他以別致的盒子代替餐碟，盡量把食物設計得小巧精妙，讓人單手便能用餐，不讓繁瑣的禮儀影響大家觀賞表演娛樂。「另一挑戰是，在魔術師大展法術時，大家也期望食物會與別不同吧。所以我們在食物中注入了點點驚喜，只看餐牌的話，你絕對看不出來。」像鵝肝雪糕這道甜點，雪糕上的黑松露雅枝竹沙律及青蘋果啫喱味道清新，中和鵝肝的甘腴，口味豐郁，更特別用上淺而闊口的碟形香檳杯（coupe），和應着香檳吧的格調。若說Stefan Leyshon把現場變為魔術大舞台，最後一道甜品「香檳黑醋栗朱古力」便是小小的魔法陣。Gerhard Passrugge把朱古力慕絲做得像滿佈苔蘚的森林，另有朱古力蝴蝶點綴。上菜時，侍者把香檳注進流淌在慕絲森林的黑醋栗香甜酒（cassis），兩酒相交，會調出口感酸甜的雞尾酒皇家基爾（Kir Royale）。氣泡於森林中升騰的一刻，就像廚師精心佈置的魔法成真。

「香檳王」富層次四飲

能稱得上香檳吧，這裏的香檳藏量絕對不少。全場合共逾100種的香檳，既有膾灸人口的大路牌子，亦有產量少、口味獨特的小瓶香檳。而此次貫穿一個半小時演出的，是有「香檳王」之稱的Moët & Chandon。這曾被拿破崙譽為「王室香檳」的知名香檳牌子，勝在味道穩定，即使每年收成的葡葡味道差異大，釀酒師亦會混和不同年份的葡葡，調出不會令期望落差的味道。

由餐飲團隊精挑的4款Moët & Chandon香檳，將順應食物特色逐個登場。起首與法國知名蠔場David Herve出產生蠔一同宴客的，是口味清爽、與海鮮相配的Moët & Chandon Impérial；再來的Moët & Chandon Rosé Impérial，由紅葡萄Pinot Noir、Pinot Meunier和白葡萄Chardonnay組合釀製而成，豐富的層次，和應着濃淡不一的4款凍湯，以及3款手指三文治；享用鵝肝雪糕和煙熏sepia米粒意大利粉時，又有味道較強烈的Moët & Chandon Grand Vintage 2008及Moët & Chandon Grand Vintage Rosé 2002。

4飲Moët & Chandon之後，晚餐以波特酒Graham's 20 year old Tawny Port作結，畫上一個甜美滑順的句號。別忘了餐中還有香檳啫喱、Kir Royale等不同的酒精化身，配合天衣無縫的魔術表演，自然是愛新奇、愛品酒之人不容錯過的奇蹟一夜。

■《香檳之謎》

日期：5月23日、30日及6月6日

時間：晚上7:30

地點：灣仔港灣道1號 香港君悅酒店香檳吧

價錢：每位$1880，另收加一服務費

查詢：2584 7722

文：宋霖鈴

編輯/陸亮瑋

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