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米蘭設計周環保化 正視氣候問題
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液態玻璃
立體打印水龍頭
月球表面桌椅
年輪紋理玻璃
危危乎枕頭
文章日期：2019年05月23日
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（Dawn Hung攝）
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【明報專訊】Andrea Anastasio為Metalmobil設計的Pillow，簡單地將3個枕頭連成一體，看似危危乎一推即倒，卻又從視覺入手預告設計的舒適度——至少減輕撞腳時的痛楚。
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