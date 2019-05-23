CULTURE & LEISURE / CULTURE

PAST ARTICLES

危危乎枕頭

文章日期：2019年05月23日

【明報專訊】Andrea Anastasio為Metalmobil設計的Pillow，簡單地將3個枕頭連成一體，看似危危乎一推即倒，卻又從視覺入手預告設計的舒適度——至少減輕撞腳時的痛楚。

RELATED