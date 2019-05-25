點止吹風咁簡單 慳位風扇一機多用

兼具濾氣——Pure Cool Me不單是一把風扇，更可利用機內的HEPA濾網過濾空氣，淨化室內空氣，去除空氣中的微塵及致敏原。（品牌提供）

【明報專訊】天氣轉熱，不少人都感受到炎夏逼近，冷氣又是時候出動。然而全日冷氣長開，既耗電又不環保，如果配合風扇使用，可以更有效運用能源。不過，不少人對風扇的要求已不止吹風，最好還附加其他額外功能，兼且方便收納等。想知有什麼風扇可以滿足以上要求？以下為你逐一介紹。

淨化空氣 吹出潔淨涼風

香港污染問題嚴重，只要打開窗一天，家俬、電器隨時已鋪上薄薄塵埃。Dyson最近推出的Pure Cool Me，吹出涼風之餘更能同時過濾空氣。先講吹風，廠方利用核心氣流技術，配合用於戰鬥機上的空氣力學特性，涼風能夠以高壓氣流的方式吹送，送風更集中；而過濾空氣方面，機內設有HEPA濾網，廠方聲稱有效去除99.95%微塵。對於有家人患鼻敏感或呼吸道敏感的家庭，都有一定幫助。

◆規格

體積：401×245×245mm

重量：2.8kg

售價：$3080

查詢：2926 2300

■冷暖扇四季適用

坊間近年有不少風扇都設有冷、暖風功能，最大好處當然是一年四季都用得到，Rasonic RCF-9HL就是其中之一。上方的風扇位角度除了可左右調校，亦可上下調校，好處是可以將出風位向上吹，加強房間內的空氣流動，同時左右搖擺送風，以快速降溫。

雖然風扇的體積並不算大，但吹冷風時亦能提供40W功率，最高風力比一般風扇更大。而且RCF-9HL的冷風功能有4段風速選擇，暖風則提供高、低兩種發熱模式，只要在家中找個好位置便可全年使用，不用顧慮擺放的問題。

◆規格

扇葉尺寸：25.4cm（約10吋）

功率：40W（冷風）、900W及1500W（暖風）

體積：412×280×220mm

重量：3.4kg

售價：$1298

查詢：2861 2767

■摺得埋嘅風扇

日本不少家居同樣環境擠迫，故很多日本品牌電器都強調慳位，例如這款由Doshisha推出的FLU-253DHK摺合式DC風扇。它設有開合式底座，用家使用時只要將底座打開，便可變成直立式風扇；而當把底座摺合，機體縮至僅厚66mm，足以收納在牀底或櫃邊罅位。而風扇設有5段風速調校，並可向下45度或向上90度送風，附設具有磁力的遙控器，可貼在機身，防止遺失。

◆規格

扇葉尺寸：25cm（約10吋）

功率：10W

體積：750×340×300mm（收納前）、720×340×66mm（收納後）

重量：3.4kg

售價：$1298

查詢：2861 2767

■打橫打直都得

提到慳位，Doshisha還有另一款風扇FLU-254DHK，同樣採用摺合式設計，雖然摺合起來的高度比前述的FLU-253DHK矮，不過吹風的角度更多。用家只要將支架打開，風扇位的高度可由46cm提高到79cm，並可將風扇由垂直變成水平向上吹風，用來吹乾衣物最適合。另外，風扇的扇葉除可左右多角度搖擺送風，用家亦可將風扇橫放在地上，變成上下搖擺，令送風角度更廣。

◆規格

扇葉尺寸：25cm（約10吋）

功率：13.5W

體積：790-460×450×365mm（收納前）、495×365×70mm（收納後）

重量：2.4kg

售價：$1198

文：盧甘

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com