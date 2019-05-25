e情報：善用科技 打破自閉症溝通障礙

不停溝通——Vicky表示最初對兒子患上自閉症亦手足無措，但隨着朋友、學校的指導，慢慢增加溝通，「其實好像入錢箱一樣，不停地入錢（教導），總有日你會知錢箱滿了（運用到學會的知識）」。（盧甘攝）

【明報專訊】上周四是國際無障礙關注日（Global Accessibility Awareness Day），而上周五晚上，Apple特別請來香港作曲人馮穎琪（Vicky），分享她與患有自閉症的兒子之間的經歷，以及如何透過電子產品輔助溝通。「由於自閉症患者較難表達自己的情緒，因此以前兒子的老師教我使用一些設有不同情緒圖案的App，幫他更容易表達自己的心理狀况。最初使用時，我曾擔心他使用這個App之後，會更難與別人溝通，但老師指出他並非不想與人溝通，而是不知道應該怎樣表達自己，而這一類App便可幫助他們更容易表達。」

用App表達情緒 計時器學「等待」

除外，Vicky亦會用一些簡單的手機內置功能，幫助她和兒子溝通，「例如『等待』這個概念對小朋友很難理解，所以在同一個地方逗留一段時間是一件難事。例如去餐廳食飯，由坐下到第一道菜上菜，你叫他等，他會因為無法掌握這個概念而表現極不耐煩；但自從學校教他看計時器後，便可將等待這個概念量化。在剛才的例子中，只要在等上菜時利用手機內置的計時器，時間設定為10分鐘，他理解到倒數完後會有下一件事發生，便會乖乖等待。」