戲迷之家：買電視一定要揀4K？

【明報專訊】本欄上期的《4K電視畫質一定好？》，提及購買4K電視究竟有什麼需要留意，對於立定心腸要買4K電視的用家，選購上應該都有一定幫助。但如果你還是心大心細，4K還是2K，那麼又有什麼值得留意呢？4K電視質素又是否一定好過2K？以下為你一一解答。

升頻影響 4K畫質可能衰過2K

坊間有一個講法：「為什麼我家中的2K電視，畫質比4K更好？」這個情况的確有可能會發生，當中最主要原因是，現時家中看到的影像信號其實大部分只是2K影像，尤其是數碼電視廣播，其規格只有2K（1080i），當使用4K電視機播放時，一定要經過「升頻」（upscaling）處理，這時候最終的影像效果便取決於電視機的影像處理電路。

當你使用4K電視播放2K數碼廣播時，其影像處理的電路，便要「努力地」將2K的信號變成為4K的影像，如果影像處理電路質素不夠好，過程中便很容易出現問題，例如上期提及的高速移動畫面變朦、畫面閃爍、起格等。相反使用2K電視播放2K影像，由於毋須升頻（或者只做較輕鬆的i轉P工作），相對來說，出現問題的風險自然比4K電視低，這便是2K電視有時候畫質反比4K電視好的原因。

用家可根據幾個因素，以決定購買4K或2K電視。首先是價錢，由於現時以4K電視為主流，所以2K電視會相對便宜。其次是主要收看的訊源，對於大部分時間只看免費大氣廣播的用家，由於這些節目的解像度只得全高清（1080i）質素，即使以4K電視來觀看，影像質素只會略為提升而不會有大改進，所以購買2K電視亦不會有什麼問題。同樣地，現時不少人愛看串流影像，由於主流的串流影像解像度亦只有2K，所以這一類用家亦可考慮購買2K電視，對應使用的訊源已相當夠用。

根據電視大小距離選擇

第3個因素是電視尺寸。如果你想購買大約40吋或以下的電視，由於尺寸較細，很難表現畫面的細節，因此使用2K電視亦不會有太大問題。反之，如果你預計購買50多吋或以上的電視機，由於熒幕面積較大，相對要求更高的解像度才能支持畫面的細節，固此購買4K電視便更適合。最後，觀賞距離也是選購電視的考慮點，例如電視與用家的距離較遠，達到電視高度的5至7倍，大家很難從這個距離來分辨畫面是2K或是4K，因此購買2K電視亦可以接受。

最近市面開始推出8K電視，如果閣下想走在潮流尖端，可考慮選購，但必須要面對一個問題：現時並沒有8K訊源。這樣講是否代表8K電視完全無用？其實我們用8K電視看4K藍光碟或是2K訊源，效果也會比4K或2K電視好，當然最理想還是日後使用8K訊源。

文：李柏權（亞洲高清協會會長)