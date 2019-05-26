無定向學堂：在威尼斯看達文西 窺探天才瘋狂一面

展覽中有一張花的筆記，圖中為同類筆記，傳記作者Walter Isaacson就說因為著書，開始學習達文西觀察事物的方法，即使多平常的東西，都仔細看一番。（英國王室收藏）

在達文西時代，繪畫「維特魯威人」曾經是建築師之間的熱潮，不過迪喬治歐與安德瑞亞的版本（分別為上左及上右圖）顯然沒有達文西認真（大圖），他根據的比例還包括髮線到下巴底部的距離是身高十分之一、肩膀最寬的地方是身高的四分之一等。（網上圖片、威尼斯學院美術館提供）

【明報專訊】威尼斯兩年一度舉行視藝雙年展，當代藝術作品在展場內如熱鬧嘉年華，各類聲音視覺衝擊爭相搶佔觀眾注意力。

然而在水都另一頭景點學院橋旁，一幅與A4紙大小相若的畫作正被供奉在美術館殿堂裏，靜待世人前來膜拜。

此刻遊人若從口袋裏掏出一個歐羅一元硬幣，會發現上面那熟悉的人體黃金比例圖像，真迹就在眼前——達文西《維特魯威人》（The Vitruvian Man）。

它可不似《蒙娜麗莎》每日在巴黎羅浮宮見客，乃趁今年大師逝世五百年才露幾個月面。

逾30張珍貴筆記展出

記者在當地親睹名作，才發現那不過是引子。走進美術館，你不僅會驚訝這幅舉世知名的巨作只有約三十四乘二十四厘米大，同場展出的達文西親筆繪圖文字，許多同樣是小小張，零零碎碎。湊上前看，才體會到世人吃驚五百年，到底在吃驚什麼。每張紙密密麻麻擠滿圖文，繞看紙的背面，一樣不留空白：同一張紙，上面畫人體解剖圖，下面畫部機器；那張畫幾十種戟（武器）的款式，旁邊一張又畫嬰兒動態；畫馬奔騰時的肌肉伸展，也描花開花落的姿態，還有手的不同角度、教堂外形，全部都展露着畫家熱切想了解所畫之物的心情。「達文西真係一個癲佬」，恭喜，當你這樣想，已擺脫只知《蒙娜麗莎》的階段，開始進入博學天才達文西的世界。

啄木鳥的嘴 鱷魚的下巴

展品發黃缺角，絕不是博物館拿來敷衍辦展。達文西傳世的七千二百多頁筆記，是後世研究的重要憑藉，這次就展出了學院美術館收藏，以及從溫莎堡英國王室收藏、牛津大學、劍橋大學等借來，共逾三十張筆記。曾為愛因斯坦、喬布斯撰寫傳記的作家Walter Isaacson著作《達文西傳》，今年二月剛推出中文版，內容除了經常幽默取笑這位偉人容易分心，說好的馬匹解剖結構論文、鳥類飛行論文、幾何學論文統統沒有下文，作者卻也在研究筆記當中，發現了達文西精神，其中他最欣賞的，是常常見到紙上寫着古怪的待辦事項：「描述啄木鳥的嘴」、「描述鱷魚的下巴」，他認為稱達文西天才，是小看了他，好奇與密切觀察，是他作為凡人可以讓人類傳承的精神。

信奉經驗 豐富學識靠自學

「Leonardo da Vinci, disscepolo della sperientia」，達文西曾簽名「里安納度達文西，經驗的學徒」（《達文西傳》第一章）。其實我們叫慣的達文西不太對，名字意思是「來自文西的里安納度」，生於一四五二年、逝於一五一九年的他是公證人的私生子，這個特殊身分令他無法進入拉丁學校學習古典文學及人文學科，只在所謂「算盤學校」學了些商業數學，此後惟靠自學。不過這不是壞事，他痛罵過自以為學養豐富的文人是笨蛋，因為信奉經驗，他靠異於常人的仔細觀察建立學識，敢於跳出前人框框。

達文西成為當時歐洲鮮見沒正式學過拉丁文及希臘文的學者，後來他苦學拉丁文（苦到在筆記上如小學生抄生字，卻悶得在中間畫個大大的男人側面），又因碰上威尼斯其時印刷業興盛，接觸到古典理論書，自此將觀察結合理論，提出沒有理論就如舟在水上，卻不知方向。

古怪貼地 做事難專注

在Isaacson筆下，達文西不是清高偉人，而是古怪得很貼地，無法專注，拖拖拉拉，卻又追求完美。他寫出一個好笑故事：達文西曾接下米蘭統治者盧多維科給他的一個任務，為其父建造騎士紀念碑。達文西決定造個七米高的騎馬雕像，心思卻很快放了在馬身上，為此他解剖了一隻馬，筆記充滿研究馬生理構造的素描、圖表，甚至說要寫出論文，可是後來又分心去研究馬廄，規劃怎樣可建出乾淨的馬廄。他發現盧多維科開始不信他會完成，就開始搞些公關工作，請詩人朋友寫詩歌頌雕像。結果總算造出巨大的黏土模型，到澆鑄時，他竟大想頭到不依傳統分開多塊組件鑄造的做法，只造一個超級巨型的模，好不容易設計出方法，法王查理八世的大軍已打到意大利，盧多維科將鑄像青銅拿去造火炮，黏土模型最後亦變成法國人練箭的箭靶。

科學精神 創造《維特魯威人》

腰帶上掛着筆記本，是意大利文藝復興時期的一種潮流，不過達文西在筆記裏不多寫日期，死後筆記被拆散供收藏家取走有興趣的部分，流落至今餘下七千二百多份，相信佔其筆記的四分之一，次序亦難以考究。不過當Isaacson在威尼斯學院美術館，獲策展人小心翼翼取出《維特魯威人》供他參看時，仍相當震撼，如今觀眾在展覽廳就能見到這張珍藏，也可看看是否留意到傳記作家的形容：「策展人拿出來，放在我面前的桌上，達文西的金屬筆尖留下的刻痕與圓規刺穿的十二個洞讓我很感動」，「他的線條沒有不完整，沒有猶豫。他用尖筆在紙上充滿自信地刻下線條，彷彿在刻版。他早已細心規劃好這幅畫，確切知道自己在做什麼」。

相信人體是小宇宙

《維特魯威人》其實有很多張，而達文西的一張，充分顯出他的個性和態度，好奇多心，但尋求解答不馬虎；亦具有將藝術、科學結合的才能。維特魯威是建築師，生於公元前八十年，他的作品在十五世紀初重新出土，在一四八○年晚期，意大利有印刷廠出版拉丁文版本，達文西還在筆記寫下「去文具店問維特魯威的書」。維特魯威沿襲柏拉圖及古代思想家關於人與宇宙關係的想法，達文西亦很推崇，認為人的身體是小宇宙，可比擬成世界，維特魯威認為神殿設計要反映人體比例，要像「外形良好的人」，並用將人放在正方形及圓形裏說明怎樣是理想的比例：肚臍要在圓心，如果人平躺張開手腳，手指和腳趾就可碰到圓周。在其中也能找到正方形，腳跟到頭頂的身高應該跟張開手臂的寬度一樣，形成長闊相等的正方形。

建築師對維特魯威說的黃金比例都十分着迷，達文西與朋友迪喬治歐（Francesco di Giorgio ，二人在建造米蘭大教堂燈塔的計劃合作）、安德瑞亞（Giacomo Andrea Da Ferrara，建築師）都先後試畫「維特魯威人」，不過迪喬治歐似乎是隨便畫畫，安德瑞亞畫了個簡單版本，至少如維特魯威所形容，肚臍在圓心，生殖器在正方形中心。但落到達文西手上，可就沒那麼容易罷休。

執著求真 改良黃金比例

總是一頭栽進各種知識的達文西，畫出了具美感及科學精神的《維特魯威人》，並詳列二十二個尺寸比例，如手掌的長度是身高十分之一、下巴下方到頭頂的距離是身高八分之一，他也沒跟足維特魯威，將身高是腳長的六倍改為七倍。有說畫中也是達文西的形象，在同時代的人記載中，達文西外表英俊，體格健美，人又nice又風趣，穿著時髦，時人穿長袍，他卻披只到膝蓋的玫瑰色外袍。

今次展覽，學院美術館更首次將他的解剖筆記與《維特魯威人》並置，體現他如何執著求真。筆記中不乏男人側臉，上面劃滿直線橫線，是他仔細標記不同部位的尺寸。一五一○至一五一一年期間，他與解剖學教授合作解剖約二十具屍體，畫下多達二百四十幅素描。頭骨、脊椎、腿部肌肉，他都用天賦的藝術才華鉅細靡遺地描繪出來。人類如何微笑，他亦深感興趣，畫出臉部肌肉與嘴唇的圖像，下次到羅浮宮看《蒙娜麗莎》，在測試是否站到每個方位都感覺到畫中人在看你之外，也許可以細看那抹微笑，都是達文西的人體研究成果。

紀念達文西逝世500年手稿展

時間：即日至七月十四日

地點：威尼斯學院美術館（Gallerie dell'Accademia di Venezia，學院橋旁）

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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