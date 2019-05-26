心理學家語：自我察覺的力量 重掌步伐方向

【明報專訊】在這次訪談裏，我們跟隨主人翁去發掘她的故事，以及一個又一個促使她堅持的源石（源頭的基石）。

三十年前從電視裏看到的六四景况，原來一直遺留了重要的感受，暗暗地推動着她以後甚至近年人生的抉擇。

媽媽的身教，以及自身的探索和反思，原來助長了她肯定自己的信心，協助她摸索出自己的立埸和定位，讓她處身巨流仍然能夠屹立，沒有被磨滅，沒有被擊倒。

三十年前她很為學生着緊，連夜不眠地追蹤最新的狀况；三十年後那為學生着緊的心，喚她離家往街站留守，一如最初。

在心理學層面，我們不時會聽到受訪者談及類似的情况。有些年代久遠的衝擊會為我們帶來強烈的震撼和無力感——這些情緒記憶穩穩地扎根在腦袋，當相似的情形出現又被觸發起來，再次影響着我們的行為模式。

敘事實踐重視的就是，在這些衝擊下看清我們自己，重新理解/建構情緒以及事情的意義（make meaning）。

透過對自我生命的進一步反思和察覺，我們重掌自己的步伐與方向。

同樣地，主人翁也從敘述及對談中，重新發現媽媽和自己的角色——「如果我們審視自己一番後確認沒有做錯，我們就更加不用理會別人的看法」。就是因為這個信念，和多年來對自己的反思，主人翁並沒有因為外來的打擊而產生巨大的起伏不安。她把從職場吸收的智慧轉化，讓她看得更清晰，更懂得在政治議題上自己的限制和定位。

這是自我察覺的力量。

由此而來，信念成為她的保護罩和推動力，心鏡的清晰是她的導航，讓主人翁一直走出自己認為正確的路。

文． 彭馨兒