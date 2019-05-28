知多啲：相機入水 放米缸反延誤救治

【明報專訊】相機掉進水裏，你會怎樣做？很多人把相機撈起後，嘗試用不同方法抽濕急救。

阮師傅稱，一般人的處理方法是將相機放入米缸、防潮箱吸濕，或用風筒吹乾，「部分相機會迴光反照，使用一段短時間後才壞掉，由於錯過了黃金救機時間，加上拖延太久，『病情』會嚴重得多，可能需要更換多個零件才能修妥」。

雜質影響電路板運作

口講無憑，阮英偉用私伙相機測試，將相機浸在鹹水裏1分鐘，然後模擬一般人的做法，用風筒吹乾，再接駁電源，看看底板出現什麼狀况。測試前，他先拆機讓記者檢查電路板，證實沒有污漬及不明物質。

正常情况之下，浸過水的相機，插入電池數小時後，才會看到真正的問題所在，阮英偉改以「電源供應器」模擬接電，加快過程。通電後，本來十分乾淨的電路板逐漸出現一些不明物質，阮英偉解釋：「使用過的相機，機身有鹽分和塵埃，水分接觸機身後流入內部的水變成『洗機水』，水分蒸發，剩下高濃度的雜質，通電後生成腐蝕物質，影響電路板運作。」

相機跌進水處理方法（鹹淡水一樣）：

1.立即撈起相機，拔除電池及鏡頭（如適用），抹去外部水分，不要搖動相機

2.用密實袋盛載，如沒有密實袋，用保鮮紙包裹相機，再放入膠袋內，避免內部水分蒸發乾燥，形成高濃度雜質

3.盡快送去維修。如未能即時拿去維修，可把整袋相機放入雪櫃（約10℃）暫存，減慢霉菌滋生及化學反應