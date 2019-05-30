【明報專訊】Gucci近年在時尚界呼風喚雨是不爭的事實。創意總監Alessandro Michele接二連三為大家帶來創作上的驚喜，將「怪時尚」帶進高級時裝的門檻，替當下潮流一錘定音。今年，時尚界又一點石成金的「神蹟」發生。品牌名為Zumi的手袋，在今年春夏時裝周亮相後，迅即吸引所有「弄潮兒」目光，而且得到全球明星的加持，人人手拿一個，讓熱潮不斷升溫。

以獨特音樂人為靈感

這個名為Zumi的新袋，最早是在2019春夏時裝周的天橋上登場。去年9月，Gucci於巴黎次文化地標Théâtre Le Palace劇院舉辦2019春夏時裝騷，由洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow手提這個黑色蟒蛇皮手袋，即時令在場賓客打聽她和這個包的關係。原來，這款手袋正是以Zumi Rosow鮮明獨特的性格為靈感。當時Zumi Rosow以一身帶金屬光澤的灰黑色造型亮相，如雕塑般凹陷的面頰，與這款手袋的氣質無比契合。

Zumi Rosow不僅是樂隊Crush主音兼樂手，同時也擔任樂隊The Black Lips的次中音色士風手。擁有多重身分的她，還是一名珠寶設計師。造型上，這女子擁有強烈的個人風格，更毋懼表達真實的自己，她的率性與不修邊幅，跟一般時尚界的繆思大相逕庭。正是這種獨一無二的cool，與Alessandro Michele腦海中的Gucci不謀而合。

結合品牌經典元素

在接任Gucci創意總監之前，Alessandro Michele在品牌當了13年的配飾設計總監。創造大賣包袋的使命，正是時下創意總監的最重要技能之一。Zumi也因此有着品牌極高辨識度，像結合了金銀色馬銜扣與互扣式GG logo的兩大經典元素，再搭配上方形輪廓，於懷舊復古與當代摩登之間取得巧妙平衡，可以說，這個袋完整地體現Gucci多元美學觀的兼容並蓄。

袋形很復古，正面看起來是一個方正的公事手提袋，但稍微從側面看去，卻是三角形摺疊的形狀，這樣有點慵懶的三角形把原本手袋過於方正的氣質減弱，變得頗有復古摩登的感覺。看品牌官方的廣告（圖1）相就能清楚感受這一點。

Zumi手袋分別有中型及小型兩種尺寸，兩者均飾有別致的手把與鎖扣，同時配有可拆卸和可調節的皮革背帶，並採用拉鏈隔層和拉鏈口袋組成的實用內部設計。用料方面，有鱷魚皮及蟒蛇皮等矜貴材質，同時也有多款牛皮配色選擇，當中又以祖母綠最受時尚界中人喜愛。

查詢：Gucci 2524 4492

文：張言志

模特兒：Alisa O（Quest Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com

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