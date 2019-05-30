2016——Sylvie自2016年春夏時裝騷亮相後迅即成爆款作，在大陸有網紅包之稱，是設計師從1960和1970年代標誌性Gucci造型中擷取而來，當中的紅藍間絲帶更是品牌經典元素之一。白色的Sylvie是最搶手的顏色，在眾多明星icon推波助瀾下曾一度斷貨，新推出版本有小蜜蜂壓花，隨袋的兩條肩帶可任意替換，是近年最多人用的Gucci袋之一。（品牌提供）