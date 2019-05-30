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復古手袋橫掃時尚界
新袋「低調」搶眼球
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文章日期：2019年05月30日
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2015——Dionysus於2015年秋冬女裝時裝騷首次亮相，以希臘神話中的酒神Dionysus名字命名。拱形雙虎頭袋扣來自品牌的舊檔案，最早出現於1970年代的配飾上，Tom Ford於1990年代再次使用，而Alessandro Michele則將其用作為珠寶、腕表、鞋子和腰帶等的設計元素，及後擴展到手袋。（品牌提供）
2016——Sylvie自2016年春夏時裝騷亮相後迅即成爆款作，在大陸有網紅包之稱，是設計師從1960和1970年代標誌性Gucci造型中擷取而來，當中的紅藍間絲帶更是品牌經典元素之一。白色的Sylvie是最搶手的顏色，在眾多明星icon推波助瀾下曾一度斷貨，新推出版本有小蜜蜂壓花，隨袋的兩條肩帶可任意替換，是近年最多人用的Gucci袋之一。（品牌提供）
2016——GG Marmont一直是不少人的心頭好，簡約大氣的造型甚受OL歡迎，袋形雖簡單但可塑度高，既能搭配奢華的皮草塑造成熟性感，也能搭配牛仔外套碎花裙走年輕路線，如此百搭難怪大受歡迎。（品牌提供）
2018——Rajah首次在2018秋冬時裝騷中推出，以梵語命名，意為王子，系列的硬件形狀為虎頭，嘴巴張開，恍如咆哮。靈感來自珠寶時尚設計師Hattie Carnegie在1940年代檔案館的復古作品。Rajah在今年亦有新版本，提供不同顏色和大小選擇。（品牌提供）
2019——Arli首次出現在Cruise 2019時裝騷中，名字源於時裝展的獨特場地裝置——Promenade des Alyscamps，一個位於法國阿爾勒鎮的古羅馬墓地。這是執迷於古典美學的創意總監Alessandro Michele從品牌珍藏中獲取靈感，糅合1970年代的GG logo與古典廓形而製作的一個大熱款，稱得上是品牌最受歡迎的It bag。（品牌提供）
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【明報專訊】以下是Alessandro Michele坐正Gucci創意總監後，為品牌創作的大熱袋款：
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