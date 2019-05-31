龍舟哲學引入管理 上下一心 同坐一船建情誼

重要一環——比賽時，划手們須奮力划槳，齊心堅持下去。訓練時除了修正划槳動作，鍛煉體能和耐力也是重要一環。（楊柏賢攝）

【明報專訊】以往的龍舟競渡，參賽機構不過視作員工的一種消閒活動，但近十年來，不少企業都以扒龍舟作為培養員工團隊精神的活動，甚至組織龍舟隊。龍舟選手有句名言：Paddle As One，意即大家的動作必須合而為一。扒龍舟與經營企業一樣，必須講求上下一心，齊上齊落。

電影《逆流大叔》中，一批電訊業職員透過參與公司龍舟隊，重整工作、家庭以至人生方向。現實或許未必如此戲劇，但扒龍舟能磨練出同事之間的協作精神，消除職級隔閡，令公事更順暢，卻是不爭的事實。數十年來，以公司名義報名參加龍舟競渡比賽的隊伍也愈來愈多。龍舟競渡本來是漁民之間的節慶傳統，1976年，香港旅遊協會（香港旅遊發展局前身）首辦國際龍舟邀請賽，為龍舟普及化打開先河。多年來，香港業餘龍舟總會都有為企業構思龍舟team building活動，該會（公關）副主席尹國樑（Simon）憶述，早在1970年代已有企業組織龍舟隊，「但當時都是以競賽為目標。利用扒龍舟作為公司team building活動，是近十年八年的事」。

要訓練團隊精神，一些公司會參與單次龍舟活動，員工不分上下階層，齊齊當划手。若事後企業對龍舟有興趣的話，更會組織起龍舟隊來，划手、鼓手、舵手都由員工擔任。訓練愈久，龍舟隊的team building成果也愈根深蒂固。Simon形容：「扒龍舟是好強的team work，這個沒有一個龍舟手會不知道。」

重團隊精神 動作要一致

龍舟要扒得快，講求船上全體人員齊上齊落。鼓手負責在船頭擊鼓領航，指引划手落槳的節奏；船尾的舵手操縱航行方向；20名划手便要動作一致地奮力划槳向目標前進。龍舟界常言「paddle as one」，就是比喻划手們的動作必須合而為一。Simon指，「沒有一個划手的力量會高於其餘十多人，即使是大隻如香港先生，也不會使龍舟扒得特別快」。如果划手自恃大力或經驗豐富，下槳太快，又不遷就同伴，更會令龍舟速度不進反退。

放諸職場，paddle as one的道理同樣適用。沒有團隊精神，員工一個向東，一個向西，事情怎能辦妥？Simon認為這種龍舟哲學，可體現在員工是否表現得considerate，例如合作時不會先炫耀自己能力，並顧及其他同事意見。

龍舟分工類似公司架構

在一條龍舟中，前、中、後排划手如何安排人選，都取決於健兒們的長處。前排划手負責定下划槳頻速，根據戰術調整節奏，冷靜思維及熟練技術缺一不可，應安排經驗最豐富者擔任；魁梧有力的划手，要守住有「engine room」之稱的中間位置，為龍舟提供穩定的推進力；至於離水面較高、座位窄的船尾位置，則適合女性或手臂長的隊員。加上最具領導地位的鼓手和舵手，龍舟上的分工，與公司架構其實有異曲同工之妙，「公司管理層猶如舵手，負責訂立整體方向；部門經理下達指令；前線同事則負責執行」，中華電力前總裁、現任中電學院校長潘偉賢（Paul sir）道。

然而，員工在龍舟上的角色分配，與工作職位大有分別。任你是呼風喚雨的CEO、負責督導下屬的經理、或剛入職的新員工，換上龍舟戰衣後，往往同樣份屬划手。中華電力的7支龍舟隊中，Paul sir參與管理層隊19年，隊中既有像他般位高權重的公司高層，亦有管理層新星，80後的輸電及供電業務部高級建設工程師柳穎宜（Winnie）便是後者，「在船上，我要聽指令划槳，但職場上我可能是發號施令者，扒龍舟時能體會不同崗位的感覺」。

Paul sir指，升至管理層的員工大多會至少參與一兩年管理層隊，經過汗水洗禮，團隊更加合拍。「他（Paul sir）常說扒到頂不順時，繼續堅持就對了。」Winnie說，捱不住時總有人會開始嗌口號「CLP，噓！」，配合下槳節奏，便會齊心撐下去。

除了船上每槳都有助打破職場階級，訓練前後的聯誼更是消除隔閡的重要一環。Winnie在3年前入隊，亦是因為希望更認識同事，「練習完大伙兒一起聊天、吃飯、喝啤酒，與同事們相處更融洽，辦起公事都會順暢得多，我們亦因此聽到公司以往的故事，是工作文化的承傳」。除了為比賽打拼，中電各支龍舟隊亦會每年「長征」一次，由西貢划到滘西洲吃海鮮，隊員們亦剛剛到了順德集訓，Winnie笑言吃了多頓美食，戰鬥力和士氣都提升不少。

龍舟隊員反覆操練是平常事，但Paul sir強調「扒龍舟不是軍訓，大家treat it as fun，是好玩的」，藉划槳培養團隊精神，在言談間建立情誼，「坐在同一條船」這些老生常談，似乎真的身處在船上，員工更能體會風雨同舟、同心同德的真正意思。

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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