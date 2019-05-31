終極目標：不設精英隊 人人可參與

【明報專訊】不少龍舟賽都設有工商組別，划手要在短短數分鐘使出渾身解數到達終點。當然每間企業、機構都希望奪冠揚威，但爭勝是否只是企業的終極目標？Paul sir以中電舉例，他們並非以追求冠軍為依歸，「要贏的話，抽最精英的同事組一隊便行了，但中電7條隊是打散的」。除了管理層隊、全女班的鳳艇隊、男女混合的合力龍舟隊，其餘4隊都以辦公室地區劃分，方便同事下班後訓練。

對於想加入龍舟隊的同事，他們亦來者不拒。任職發電業務部資深技術主任，亦是青山發電廠龍舟隊教練的楊惠明指，參加者無論是骨骼精奇，還是缺乏運動細胞，都有機會落場比賽。「一定要給新人機會，否則怎會有新血入隊呢？」若員工表現追不上整體同事，他會投放更多時間在該員工身上，「多糾正其動作，盡量令他有興趣參與，亦會在適當場合安排他落場」。例如未到決戰關頭的初賽，便是新人感受比賽節奏的時機。

訓練長達9個月 最多每周3次

每年中電龍舟隊的訓練長達9個月，每周一次基本訓練，到了端午前的高峰期則增加至每周3次；加上周日有時要比賽，的確佔據了員工不少公餘時間，不過大家都非常享受。楊惠明憶述30年前當夜班時，即使下午有訓練，他亦照去，吃完晚飯後再上夜班，十分熱血。他表示，龍舟隊中大家不分職位、年齡，打成一片，數十年來如此，龍舟隊已經是公司的重要文化，非常可貴。