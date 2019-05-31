職場教室：辦公室性騷擾 事前避忌好過事後追究

【明報專訊】讀者：Son姐你好，之前讀到你的文章，有個朋友因為投訴上司辦公室性騷擾而被降職。我作為讀者和一名女性，讀到沒有好結局的故事，感到不是味兒。難道香港職場女性面對的就是如斯命運？如果你或其他在職場上有多年經驗和獨到見解的作者，可以多分享拆解這類情况的貼士，那多好。我在國外的好朋友曾遇到同類事件，很幸運她向大師姐求助後，根據她的建議一步一步做，最後向大老闆投訴。投訴後第2日，涉事上司不再踏足辦公室，不久之後更辭職了。不知道她的處理方法，你認為在香港一般辦公室能否應用？會否有反效果？

答：我不是一個容易屈服低頭的人，尤其面對不公義不公平的事情，妥協啞忍都不會是我的選擇。但你提及我寫過的個案，當事人的遭遇其實只是冰山一角。我在職場行走幾十年，見過不少類似個案，坦白講，從來無當事人能夠取回自己認為應得的公道。即使是相對很多地方來說男女已經非常平等的香港，甚至乎講求男女平權的西方國家，都不可能有真正的平等。

風度vs.抽水 有理說不清

尤其當中涉及的還有崗位上職級上的顧忌和考慮，上司下屬和同事之間，就兩性的樣貌身材等，難免會有先入為主的主觀看法和判斷。當二人各執一詞時，是無意觸碰，還是有心撫摸？靠近是為了講機密事，還是故意佔便宜？過馬路上落車時的攙扶，究竟是風度禮貌，還是故意抽水？真正有理說不清！誰是受害人？事實真相是怎樣，當雙方各執一詞，究竟應該信邊個？

曾經有女同事因為男上司發短訊說早晨，提醒她早點出門趕飛機，以及晚上發短訊說晚安，覺得受侵犯，憤而向公司高層投訴上司性騷擾。如果你是公司老闆或者人事部主管，接到這個投訴，你會如何又可以怎樣處理？

取回公道 過程漫長且艱辛

其實不管是男性還是女性，要為自己取回公道，過程漫長肯定，過程中的經歷，幾羞辱幾難堪都有，幾理直氣壯內心幾強大，都會崩潰。要為自己取回公道的艱難，真的不足為外人道。說實在也很無奈，莫講涉及性騷擾如此敏感又難舉證的指控，就講辦公室政治人事鬥爭，被欺壓打壓，擺明對人不對事，就是要玩到你走才罷休，有什麼公道公平可言？可以奢望誰站出來為你主持公道？

所以講到底，我們都要懂得保護自己，做人做事也好，要設防線及底線，亦要懂得有所避忌。公事上的關係，幾熟絡也好，瓜田李下，事避嫌疑，舉止行為都不應過分親熱。尤其女性千萬不要覺得不好意思拒絕，覺得唔OK的就出聲勸喻，如果行為過分的就要立即阻止對方得寸進尺，沉默軟弱只會被視為縱容對方對自己不禮貌。在疑點利益歸於被告的大前提底下，等到忍無可忍的時候才發聲已經太遲。

我們都要學會好好保護自己！

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏