王菀之與音樂劇約會 台上忘我 尋覓真我

【明報專訊】「在舞台上把魔性爆發出來，得以淨化自己。」王菀之身穿一襲粉紅色裙子，甜美聲線飄蕩於房間，說話卻比想像中暗黑。「魔性」，兩個字反襯得銳利。曾掀動粵語音樂劇佳作的她，最近籌備跟吳鎮宇來個初次「約會」演出。談及劇場啟發，經常四出支持細團作品，王菀之滔滔不絕述說暗黑面向。舞台的一期一會，如何令她忘我，再尋真我？

「這是我跟前輩（吳鎮宇）第一次約會吧。」王菀之說，她去年膽粗粗邀約吳鎮宇演舞台劇，誰知收到對方想演音樂劇的回覆，的確驚喜。王菀之首次擔任出品人、統籌、監製，更是半個編劇翻譯中文文本。將上演的作品是同名百老匯愛情音樂喜劇First Date。First Date講述素未謀面的Aaron（吳鎮宇飾）與Casey（王菀之飾）首次約會，性格南轅北轍。餐廳侍應（袁富華飾）推波助瀾，二人言談間漸漸發現對方內心一面。王菀之表示，起初篩選了幾套作品，最後認為此部共鳴較強，適合中細型班底。音樂底無疑令王菀之更易察覺到劇目節奏，她稱作品約90分鐘沒有中場，非常明快：「這是一部punch line好準的劇目，多一個字一粒音都會拖累節奏，『交波位』最精彩。」

擔任監製翻譯 邀吳鎮宇出演

「我想試試翻譯文本，但自己是負責任地試。背負別人的投資與期望，如果覺得自己做不到，就不會挑戰。」王菀之笑說，大學時期曾翻譯文件掙取外快，惟翻譯劇本基本跟編劇崗位無異。她花上約兩星期翻譯初稿，每每醒來便埋首文本。她認為難在句子語氣節奏：「當你把句子翻譯成廣東話，語氣似我們香港人說話，偏偏個beat（節拍）不對位。」First Date首演於2012年，圍繞大城市當下背景，內有不少潮語與文化差異，轉成本地語境亦是一大任務。劇目本來講述Aaron試探對方是否猶太人，涉及其家庭宗教背景。王菀之表示需要小心處理，雖然本港亦有猶太裔聚居，但為配合演員，有可能更改人物角色設定。

至於音樂元素，王菀之過往曾演出W創作社的《柯廸夫》（2010年）、風車草劇團的I Love You Because（2011、2012年）等音樂劇。《柯廸夫》音樂參與度較高，皆因內裏有多首配合劇目個人主唱的新作，包括自己作曲的《開籠雀》、《畫外音》及主題曲《高八度》，亦出了特別版專輯。劇內也唱出多首王菀之、張敬軒歌曲舊作。《柯廸夫》圍繞角色燃起音樂熱誠，跳出日常生活之故事，跟演員本身創作路途不免重疊。作品上演後有劇評人反映故事單薄，角色轉變突兀，從製作可見着重演唱，拿揑未夠平衡。今次First Date本質不同，主要沿用原版歌曲，由王祖藍改編中文歌詞，音樂總監為John Laudon。

拉遠一步談談流行樂壇及劇場花火。早在1970年代潘迪華投資及演出大型華語原創音樂劇《白孃孃》，以國語歌曲為主軸，撮合顧嘉煇與黃霑組合，歌曲《愛你變成害你》流行一時。1990年代張學友主演粵語音樂劇《雪狼湖》，內裏廣東歌唱至街知巷聞。W創作社於2005年上演《梁祝下世傳奇》再激起浪花，劇中何韻詩的歌曲《勞斯．萊斯》、《化蝶》均大熱，勇奪歌曲獎項，卡拉OK亦有劇場演出版供人獻唱。後來非常林奕華製作《賈寶玉》（2011年）亦異曲同工。香港劇壇向來不乏本地音樂劇，但亦不多。作曲家高世章有份參與的《一屋寶貝》劇場版大受歡迎，至少5度公演。分別在於，歌曲始終擠不進流行「樂壇」。近年本港未見流行樂壇與劇場緊密刺激創作的「混合」大型作品，的確可惜。惟仍幸看見一些團體嘗試不同表述模式，融合形體、音樂、文字創作等跨媒介劇場表演，包括無伴奏清唱樂團「一舖清唱」《香．夭》（2016年），開闢路向。

圍讀劇本 漸投入劇中人物

回到演劇，王菀之於2006年首次演出森美、小儀歌劇團劇目，從《小人國》至擔大旗演出《騷眉勿擾》、《等死研究所》，幾乎年年回到舞台，她溫柔地說：「因為劇場是很美麗的地方。」還記得第一次圍讀嗎？她笑說：「只是記得『快到我了，快到我了，要用什麼語氣說此句呢？』完全捉不到。」圍讀乃一班舞台劇演員拿着劇本朗讀練習，將整個戲碼讀完。由於舞台劇連貫演出，圍讀相當重要。王菀之稱電影多數是自行鑽研劇本，「埋位」前跟對手對戲，拍攝次序亦較為跳躍：「電影角色好快，例如我這邊廂在吃火腩飯，場內大叫『5分鐘埋位』，可能下一句就是喊着說『媽啊』。」王菀之說得七情上面，「你明不明白，沒有時間啊！」

對比之下，舞台劇更助演員「成為」另一角色。曾歷約10部劇目圍讀訓練，王菀之步步悟出如何代入另一個人：「當你要套入完全陌生的人（角色），起初不知如何演繹，之後我發現其實只要把字讀出來就行，先不要想給什麼顏色。聽到自己讀出來，反過來會給你一些感受。圍讀會愈讀愈奇怪，我們可能讀十次都未『丟本』（不再手持劇本），但你會變了那個人物。」

常常說站在別人角度想，其實談何容易。從王菀之領悟劇場給予時間，日復日了解人物，套於日常生活亦未嘗不可。理解別人先去除多餘前設，經歷是一次次相處，或會頭破血流，又或依然陌生。浸出默契之前，只好給予時間。劇目亦然，其中一首曲目First Impressions講述男女碰面後，分別感到對方呆板或氣勢洶洶，心中打量不會投契。雙方卻花盡小伎倆，猜想對方喜歡何等性別與個性模樣。至無意中談及男方家庭背景，他們才理解對方較為真實一面。在這個速食都市，我們有多少此等能耐？

角色，讓她掀開自己另一面

王菀之說舞台是「虎度門」。虎度門是伶人出場台口，一踏出台板即要忘記本我，投入另一個角色。向來多演喜劇，真正令她感受魔幻一刻要數回《柯廸夫》。舞台劇威力在於有血有肉，演員要即時把力量彈去觀眾席最後一排，甚至二樓。她續道：「力量如此大，你站在他身邊，嚇死你啦！當我被震懾，其實亦會將力量爆出來。記得《柯廸夫》，年輕靈魂好在那份什麼都不顧的火，不理會燒到東，燒到西，起碼肯拋火出來。記得張敬軒有一幕哭得要緊，用力扔掉紙箱。他把真實、最軟弱感情拿出來，一定有爆發力。」

這一關虎度門卻不盡如此正面、積極、「我做得到」。對王菀之來說，發現暗黑才更重要。「現在說劇場的事，我可以滔滔不絕，彷彿很有信心。有時我都不記得自己是誰，最初其實是個極不喜歡說話，不想見人，只是滿腦子音樂的一個女子。」跟前的王菀之，言談間飛到曾經背着琴到台灣連鎖書店表演，害害羞羞，續道：「有那個我無問題，但一個人是否只有那面？於現實中你不習慣、不夠膽去掀開自己另一面，以為你只活在『我就係咁』的一面。」王菀之形容角色令她戴上面具：「我演完某個角色可以大條道理說，我不是『她』，只是一個角色。我不暴力，只是角色需要我打人。以一個角色去遮掩。」

舞台激發魔性 自我淨化

王菀之最愛的劇作家，原來是英國劇作家Sarah Kane。Sarah Kane一生只有6部作品，多年來受情緒問題困擾，28歲結束匆匆一生。其首部作品Blasted由一名記者企圖強姦女生開始，帶有槍械的男子衝入房間，接着涉及大量暴力之零碎情節，劇目引來極大迴響。王菀之解釋：「她專寫每人心中潛台詞，所有不夠膽說出來的，一些批判、不安、詛咒，很赤裸裸，要演員經歷此痛苦，再告訴人你不是瘋的。」劇場不時探討人性，王菀之說正正要透過角色挖出浮冰下面藏着的冰層。她雙手邊往上攪動邊說：「可能真實的我想殺人，自己都不知。要問自己有時會否去到此層相同的憤怒 ，同時可能立即憎自己。當憎自己又要問，你真的覺得如此做不道德，或只是發脾氣？」聽罷，真沒想到王菀之吐出這句，以闡述劇場踏破魔性。她狡猾地笑，正正這是一個可戴上可脫下的面具，令她面對及淨化自己，當上更好的人。即使她一身裙子如棉花糖，此虎度門，亦為苦矣。

（化妝：Janice Tao@Zing make up school；場地提供：荃灣南豐紗廠）

■First Date音樂劇

日期：8月30日至9月8日

地點：香港演藝學院歌劇院

門票：$280至$980

購票：www.hkticketing.com

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com