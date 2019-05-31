戲說紅樓夢 細說港粵劇

【明報專訊】中國古典名著《紅樓夢》雖不止寫情，但曹雪芹卻寫得極致。寶玉、黛玉之間故事，幾百年來被人以各種形式演繹。今年恰逢香港公開大學校慶30周年，因為與粵劇的特殊淵源，公大明晚舉辦一場以粵劇為主要表演形式的校慶晚會《戲說紅樓夢》，與觀眾一同回顧寶黛之間感人至深卻讓人唏噓的愛情故事。

本次晚會特別邀請了戲劇大師毛俊輝（毛sir）擔任藝術總監。他談及今年是粵劇成功申遺（聯合國《人類非物質文化遺產》）10周年，「我們有很多關心粵劇發展的（個人或團體）都會做一點事情」。校慶晚會製作總監張紫伶解釋，大學多年前已開辦粵劇課程，「這是全球第一個e-learning粵劇課程。有商業機構醉心於中國傳統文化，捐了一筆錢，拿了政府的Matching Grant，成立了一個中華文化中心，做了4年推廣中國文化的課程」，當中包括很多大師班，邀請名伶向年輕人傳揚粵劇文化。今年西九戲曲中心開幕，也為宣傳粵劇文化提供了更好的舞台。

公大與粵劇有段情

在訪問中，毛sir不止一次表示願意為粵劇傳承盡力，這次晚會是一個機緣。「我們邀請了很多表演者（蔣文端、李秋元、謝國璋、瓊花女等），有香港的、有內地的；有年輕的，也有資深的。我希望跟觀眾多點分享粵劇的表演，粵劇的表演當然有很多種，於是我們就找到了《紅樓夢》。」一次偶然的觀劇經歷，促成這次晚會。張紫伶說，早前有一場粵劇籌款晚會《梁祝．十藝》，反應很好，公開大學校慶籌委會有幾名成員看過，「想到《紅樓夢》可能也適合用粵劇演出，尤其正值粵劇申遺10周年，香港這麼多『非遺』裏面，只有粵劇是省港澳一起申請的。」

深受嶺南文化影響的廣東和香港，粵劇的表演實有不同。毛sir認為粵劇雖然以廣東為源頭，但香港把它提升到很高的藝術發展層面。「從根源上說，今天廣東的粵劇還是有其根本，但香港把傳統保留得非常好，粵劇的發展在香港沒有斷層，一直未停過。廣東卻因為文化大革命，樣板戲把所有傳統的東西暫時放下，現在廣東做得比較多的是改良的粵劇，香港的粵劇則保留最多傳統特色。」

香港粵劇保留傳統特色

《紅樓夢》之所以成為經典，原因之一是將入世和出世的糾纏用動人故事展現。小說包羅萬千，挑選《紅樓夢》中寶黛之情作為晚會主軸，與粵劇善於表現「情」不無關係。張紫伶稱：「因為現在粵劇來講，最擅長是花旦和小生的感情戲；從香港粵劇發展歷史層面說，《紅樓夢》是很多老倌、很多劇團也喜歡演的。這次幾個演出，《寶玉怨婚》是林家聲的首本，古腔；《幻覺離恨天》是仙鳳鳴任白的首本，大家耳熟能詳；公開大學的校長也有很多好朋友，例如白先勇、劉再復都喜歡這個故事。可以說最後集合了大家的願望。」

白先勇劉再復 對談導賞

晚會除了序幕，還有1幕舞蹈、5幕折子戲。序幕是白先勇與劉再復對談——《淺酌紅樓》。張紫伶說這其實是第一部分的導賞，「是告訴觀眾《紅樓夢》的價值。與大家分享《紅樓夢》的價值」。毛sir將主持中場休息之後第2部分導賞：「我會用一個短短的時間跟大家交流，我個人對於戲曲表演《紅樓夢》的題材有什麼看法，中國戲曲想探討的是《紅樓夢》哪些方面？」

上海越劇 《紅樓夢》發揮最好

《紅樓夢》被改編為不同戲曲形式，對粵劇版有沒有影響？毛sir認為雖有影響，但很難說是直接的。「京劇也有做《紅樓夢》的戲，但是不多，因為形式不能專注到《紅樓夢》的抒情方面。相對來說上海越劇非常成功，幾代演員都把《紅樓夢》發揮得淋漓盡致（經典越劇電影《紅樓夢》，徐玉蘭演賈寶玉，王文娟演林黛玉）。另外的就是粵劇了，寶玉、黛玉兩個角色發揮得非常好。例如任劍輝、林家聲（兩人飾賈寶玉）。」

■香港公開大學30周年校慶粵劇晚會《戲說紅樓夢》

日期：6月1日（明日）

地點：西九戲曲中心大劇院

票價：$100至$880（只餘小量門票）

查詢：bit.ly/2MbfzGy

文：彭月

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com