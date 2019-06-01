下午茶花花世界 邊歎邊學做和風髮夾

花瓣貼合——導師Kay Koo（左）表示，最困難的部分是把最後一塊花瓣貼合，完成一朵完整而平衡的花朵。不過，她有信心能教導學員在1.5小時內完成一個兩花的頭飾。（劉毓霖攝）

款式繁多——縮緬棉顏色及圖案繁多，製作一朵花需要用上12塊大和6塊小布塊，如果有選擇困難症，這可是非常頭痛的一個步驟。（劉毓霖攝）

小鉗摺疊——以小鉗摺疊及貼合的方式，不必動用一針一線便能製作出精美的和風布花。（劉毓霖攝）

【明報專訊】食、色，性也！從女生角度來看，「色」大可解讀為漂亮外表，甚至是美輪美奐的珠寶首飾！最近不少酒店跟品牌或手作人合作，大玩下午茶與飾品crossover，讓大家味覺和視覺一次過享受「食」和「飾」帶來的滿足。

到日本旅遊時，大家可會留意穿上和服或浴衣的少女，髮上總會配上一個手工精巧的Tsumami Zaiku（つまみ細工）髮夾或髮簪？其實只要配搭得宜，這種日本傳統布花髮飾亦適合平日佩戴，而且在專業導師指導下，門外漢也不難掌握製作竅門。無論你是少女或是新派媽咪，現在都有機會一邊吃以鮮花為主題的下午茶，一邊親手製作和風布花頭飾，嘗花之餘又能賞花，絕對令人心花怒放。

鮮花點綴甜品 和果子藏櫻花

先說嘗花，千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge的「花漾下午茶」，以芬芳鮮花為創作靈感，製作了多款精緻甜品，更在其中加上鮮花作點綴，例如少女心大愛的「櫻花水信玄餅」，粉紅色櫻花蕩漾於晶瑩剔透的和果子中；「荔枝玫瑰慕絲蛋糕」如一塊漂亮香梘，餅底層加入杏仁烤焗，格外鬆軟香口，慕絲加入玫瑰和荔枝，不太甜之餘更多了一份清新。

自選縮緬棉花款 做兩花頭飾

再說賞花，今次酒店特別與K11 Kulture Academy合作，請來日本つまみ細工普及協會認定教師Kay Koo開辦下午茶手作班。活動中，參加者在品嘗下午茶的同時，也可以在Kay指導下，以日本縮緬棉（chirimen）製作和風布花嬰幼兒頭帶或頭箍。傳統つまみ細工是採用貴價的正絹布，Kay指正絹布除了昂貴，也需要布匹專用膠水才可以把布黏貼起來，所以她選用花款同樣多、可用白膠漿黏貼及較便宜的縮緬棉給初學者。這次她將會教大家製作兩花頭帶或頭箍，布料顏色和圖案配搭可由參加者憑喜好選擇，絕對能創作出個人風格。

■「花漾下午茶」

供應日期：即日至6月30日

時間：下午2:30至5:30

價錢：周一至五每位$218，兩位$416；周六、日及公眾假期每位$298，兩位$538，另收加一服務費

地址：尖沙嘴麼地道72號千禧新世界香港酒店The Lounge

查詢：2313 4222

■「花漾下午茶」×傳統和風布花頭飾工作坊

日期：6月9日（周日）

時間：下午2:00至5:00

價錢：每位$638（毋須加一）

報名：於kka.k11.com/tc登記成為普通會員，即可在網上報名。報名時須預付全額費用，並至少5天前報名

查詢：3118 8070

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com