法式庭園「飾」香味俱全

異域風情——Les Néréides設計出以空中花園為主題的首飾，如粉紅石英漿果、鋪鑲水鑽石榴等，下午茶中亦有以石榴入饌的迷你鵝肝醬朱古力撻，與首飾互相呼應。（酒店提供）

取材首飾造型——香港嘉里酒店行政總廚Matthew Woolford認為設計下午茶的最大挑戰是創造首飾及食品的關聯性，鹹點的味道以充滿熱帶風情的熱情果及石榴為主調，甜品則取材自Les Néréides的精緻首飾造型。（劉毓霖攝）

【明報專訊】把髮型照顧好，是時候裝身了。眾多飾品中，手鏈、耳環、頸鏈是配襯衣服的熱門items，香港嘉里酒店深知女士喜好，特別與法國首飾品牌Les Néréides合作，以「Luxurious Canopy華麗的大嘴鳥」及「Hanging Garden空中花園」首飾系列為藍本，創作出法式華麗庭園下午茶，當中包括具有亞馬遜森林動物造型特色及異域熱帶花園風情的下午茶美點，如以豹紋為設計重心的「Ocelot豹紋牛奶朱古力」、勾畫出大嘴鳥輪廓的「Toucan華麗大嘴鳥椰子朱古力」等，恍如走進熱帶雨林。

當然，打卡重點不止要吃得招積，還要美得出色。歎法式華麗庭園下午茶均可獲贈「香港嘉里酒店 × Les Néréides」限量版品牌手鏈及購物禮券，讓你可以隨即戴上手，向朋友展示美態。手鏈藍色手繩部分是嘉里酒店的標誌顏色，紅色心心吊飾則是Les Néréides特別為這次合作而挑選，別具意義。

■法式華麗庭園下午茶

供應日期：即日至8月18日

時間：周一至五下午2:30至5:30；周六、日及公眾假期下午2:00至晚上6:00

價錢：兩位$638，另收加一服務費

地址：紅磡灣紅鸞道38號 香港嘉里酒店1樓Lobby Lounge大堂茶座

查詢：2252 5237