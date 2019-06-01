聯乘下午茶——Nicole Kidman、Gwyneth Paltrow都擁戴的Harry Winston，與大中華的半島酒店合作推出經典下午茶，令客人猶如置身「溫斯頓花園」之中。而享用下午茶可免費換領主題茶匙（左）。（酒店提供）

【明報專訊】耀眼奪目不但可用來形容女士最愛的珠寶，也能以此描述高貴下午茶的氣派。香港、上海及北京王府三家半島酒店大堂茶座首次與有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）合作，同一時間推出「Winston Garden at The Peninsula」特色下午茶，把海瑞溫斯頓旗下的勿忘我（Forget-Me-Not）、芙蓉錦簇（Lotus Cluster）、百合錦簇（Lily Cluster）及向陽花卉（Sunflower）4個經典花卉主題珠寶系列注入下午茶各式甜鹹茶點造型之中，例如配有小太陽花朱古力的鮮芒果忌廉卷、優雅淺藍色的雲呢拿忌廉配脆脆曲奇等，配合富有海瑞溫斯頓特色的餐具，視覺味覺皆誘人之至，令人愛不釋手。

此外，享用「Winston Garden at The Peninsula」經典下午茶可獲禮品券，於半島購物商場海瑞溫斯頓專門店免費換領以「溫斯頓花園」為主題的茶匙，數量有限，送完即止。

■「Winston Garden at The Peninsula」經典下午茶

供應日期：即日至7月31日

時間：下午2:00至晚上6:00

價錢：每位$398，兩位$718，另收加一服務費

地址：尖沙嘴梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

查詢：2696 6772