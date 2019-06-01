其他莫奈拍品：人景植物皆見美學

《花園裡的艾麗絲·歐舍蒂》——創作年份：1881年 規格：油彩畫布，81×65厘米 成交價：3376.5萬美元／約2.65億港元（2014年11月紐約蘇富比拍賣會） 特點：莫奈早期作品，據說畫中人是其第2任妻子。（蘇富比提供）

《總督宮》——創作年份：1908年 規格：油彩畫布，81×93厘米 成交價：2753.4萬英鎊／約2.73億港元（2019年2月倫敦蘇富比拍賣會） 特點：河流水面較蓮池波動，相比難畫得多，水面的建築物倒影見作者花盡心思。（蘇富比提供）

【明報專訊】除《睡蓮》外，莫奈也用建築物、人物和其他植物施展其光影美學。