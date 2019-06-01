專家教路：睡蓮作品色調各不同

創作年份：1908年 規格：油彩畫布，100×81.3厘米 成交價：3385萬美元／約2.66億港元（2015年11月紐約蘇富比拍賣會） 特點：屬系列中技術較成熟之作，花和葉的畫功尤其細緻。（蘇富比提供）

創作年份：1906年 規格：油彩畫布，88.5×100厘米 成交價：31,722,500英鎊／約3.15億港元（2014年6月倫敦蘇富比拍賣會） 特點：視點和1905年的作品接近，不過水面倒映出截然不同的天空顏色。（蘇富比提供）

創作年份：1905年 規格：油彩畫布，81×100.5厘米 成交價：5401萬美元／約4.24億港元（2015年5月紐約蘇富比拍賣會） 特點：前景只有幾朵睡蓮，並沒呈現池塘的邊界。構圖和1904年的作品相似，是其常用手法。（蘇富比提供）

創作年份：1904年 規格：油彩畫布，81×100厘米 成交價：1850萬英鎊／約1.84億港元（2007年6月倫敦蘇富比拍賣會） 特點：水面倒影的描繪極仔細，清楚呈現附近植物的色彩和形態。（蘇富比提供）

【明報專訊】這4幅莫奈作品同樣以《睡蓮》命名，先後在1904至1908年間創作。August Uribe說4幅畫的色調各有不同，可特別留意天空及附近景物投射在水面的倒影。