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專家教路：睡蓮作品色調各不同

文章日期：2019年06月01日

【明報專訊】這4幅莫奈作品同樣以《睡蓮》命名，先後在1904至1908年間創作。August Uribe說4幅畫的色調各有不同，可特別留意天空及附近景物投射在水面的倒影。

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