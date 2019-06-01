百年腕表展：人類登月50年 昔日登月紀念腕表出展

Jaeger-LeCoultre，罕有黃金日月星三曆腕表，配月相顯示，約1955年 估價：4萬至8萬港元 特點：1950年代，二戰後各國緩緩復元。表款配備日月星三曆及月相，在1950年中旬紅極一時。（邦瀚斯提供）

Omega「Speedmaster Professional第一枚登月腕表」，限量1014枚，極罕有精美黃金手動上鏈計時表，為1969年阿波羅11號登陸月球第一代限量紀念版，約1969年 估價：13萬至26萬港元 特點：美蘇的太空競賽於1960年代進入高潮。1969年，歐米茄Speedmaster Professional腕表陪同乘坐阿波羅11號的太空人成功登月。此拍品是當年品牌為誌慶人類成功登月製作的限量版腕表。（邦瀚斯提供）

【明報專訊】國際拍賣行邦瀚斯，即日起至6月12日公開展出亞洲鐘表巨藏「世紀系列珍藏：百年時計」的部分收藏。重點展品包括登月腕表Omega 1969年限量紀念版Speedmaster Professional——今年正值人類登月50周年，在展覽中大家能近距離看到此經典表款，可說是別具意義。

這批藏品是由單一藏家自少年時代起，花40多年心血收集而來，總數逾1000件，首次在拍賣市場上現身，涵蓋1920年代至今每一個年代，包括百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）、歐米茄（Omega）、豪雅（Heuer）、浪琴（Longines）、摩凡陀（Movado）及宇宙（Universal）等頂級古典鐘表品牌的腕表、時鐘、鋼筆及相關紀念品。

今次展覽率先展出當中逾600件藏品，讓大眾有機會欣賞實物，了解鐘表業過去100年的發展史。展覽結束後，「世紀系列珍藏」將分批上拍，首批將於6月12日邦瀚斯「香港鐘錶專拍2.0」中登場。

■「世紀系列珍藏：百年時計」展覽

日期：即日至6月12日

時間：周一至五早上9:00至晚上6:00

■邦瀚斯「香港鐘錶專拍2.0」

日期：6月12日

時間：鐘表拍賣早上10:30開始，「世紀系列珍藏」拍賣部分下午2:30開始

地點：香港邦瀚斯藝術廊（金鐘太古廣場一座2001室）

查詢：2918 4321

文：Tung Cheung