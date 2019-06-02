Ways of Listening：柏林愛樂加持的：巴登巴登音樂節 耳朵懷孕了！

【明報專訊】台灣的古典音樂雜誌MUZIK在去年的7月號，以「玩轉世界音樂節」為題，選出世界十大古典音樂節，當中包括英國倫敦的逍遙音樂節（BBC Proms）、德國的拜魯特音樂節（Bayreuth Festival）等等。不過，辦這類「十大XX」選舉，往往都是吃力不討好的任務，順得哥情失嫂意，這次也不例外。

巴登巴登 無叫錯名！

看看名單，幾個舉辦大型音樂節的地方名都離奇失蹤，像德國的巴登巴登（Baden-Baden）、瑞士的琉森等等（說起琉森，最近聽到多過一個朋友分別提到一件事，他們說在一個講古典音樂的電台節目中，聽到主持不斷將「琉森」誤讀為「梳森」，真是情何以堪）。我在幾星期前，寫指揮阿巴多（Claudio Abbado）專題時，不少次提到他所創立的「琉森音樂節管弦樂團」，間接提到暑假舉行的琉森音樂節。這次就談剛剛閉幕、由柏林愛樂樂團（Berliner Philharmoniker）加持的巴登巴登復活節音樂節（Baden-Baden Easter Festival）。

談音樂節之前，先說一下這個聽起來、你會以為我寫錯重複了的城市名字——巴登巴登。小城位於德國南部，屬巴登符騰堡州之內（小小德國地理補充：全德國分為16個聯邦州份，我居住的杜賓根也在同一個州裏，我從杜賓根坐兩個多小時巴士就可直接到達巴登巴登），很有名的黑森林就在旁邊。

查看德文字典，巴登（baden）這個字意思是浸浴，所以巴登巴登跟英國城市巴庫（Bath）一樣，都是有溫泉、羅馬浴場的地方。至於為何要將「巴登」重複兩次，目的是要跟另外兩個同名的地方（而且同屬德語系國家），分別是奧地利維也納的巴登，和瑞士蘇黎世的巴登有所區分。將巴登重複兩次變成巴登巴登，不就像美國前總統克林頓所說：這個地方實在太美好，美好到要把它的名字叫兩次（so nice that you have to name it twice）。

貴族度假勝地 男女混浴

因為有天然溫泉，可以建造羅馬浴場，所以約在公元3世紀的羅馬帝國開始，巴登巴登已是歐洲貴族的度假勝地。到現在，巴登巴登仍有兩個著名的羅馬浴場，其中一個叫Friedrichsbad。浴場有140多年歷史，最重要的是保留傳統，每逢星期二、三、五和日（還有假期和情人節），都是男女全裸混浴：一個水池，不分性別，無分你我，以最原始最直接最赤裸的狀態感受歐洲貴族的傳統。經過實地考察浸完後，這次巴登巴登之行已經值回票價。但現在是談音樂節的時候，有關混浴經驗，以後再談。

與指揮大王卡拉揚的前世今生

巴登巴登音樂節給Muzik忽略，很大原因是音樂節歷史相對較短。2013年開始以來，今年只是第7屆，由巴登巴登節日音樂廳（Festspielhaus）和柏林愛樂樂團合作舉辦。要說音樂節的起源，解釋為什麼忽然會在2013年開始、每年復活節在這溫泉度假勝地舉行音樂節，就必須要從另一音樂節、奧地利的「薩爾斯堡復活節音樂節」說起。

薩爾斯堡是莫札特的出生地，同時是指揮界大王卡拉揚（Herbert von Karajan）出生的地方。薩爾斯堡本身有夏季音樂節，早在1920年就開始（音樂節以莫札特為主題，做法是仿效德國的拜魯特音樂節以華格納為主題），而復活節音樂節則由卡拉揚於1967年創辦。當時卡拉揚是柏林愛樂的首席指揮，那時候，柏林愛樂樂團基本上就是卡拉揚的一部分，兩者密不可分，因此柏林愛樂是當時薩爾斯堡復活節音樂節的御用樂團。

柏林愛樂跟復活節音樂節長期保持合作關係，即使卡拉揚逝世後，繼任柏林愛樂首席指揮的阿巴多、拉陶爵士（Sir Simon Rattle），同時兼任薩爾斯堡復活節音樂節的藝術總監，直到2012年為止。隨後一年，柏林愛樂改與巴登巴登合作，而原有薩爾斯堡的音樂節，則改為跟以「卡拉揚助手」——蒂勒曼（Christian Thielemann）所帶領的德勒斯登國家管弦樂團（Staatskapelle Dresden）合作。

薩爾斯堡與柏林愛樂關係破裂

柏林愛樂與薩爾斯堡復活節音樂節關係破裂，導火線發生在2010年。音樂節的前營運總監（跟藝術總監是兩個職位！）涉盜用公款，導致音樂節損失500多萬美元，薩爾斯堡音樂節財政開始出現問題。同時，由私人資金贊助的「巴登巴登節日音樂廳」就看準機會，以更優厚的條件挖角，將柏林愛樂從薩爾斯堡帶到巴登巴登。巴登巴登承諾，在音樂節期間舉辦更多歌劇演出，以及舉行更多室樂表演和音樂教育等活動（像演出兒童版本的歌劇表演）。巴登巴登節日音樂廳則是全德國最大的歌劇院，能容納更多觀眾。

當年柏林愛樂跳槽，跟薩爾斯堡關係鬧得很差，直至2017年，薩爾斯堡復活節音樂節迎來50周年，卡拉揚夫人埃列特（Eliette von Karajan）親自邀請柏林愛樂回歸薩爾斯堡演出一場，關係才算破冰。

說到這裏，不得不提在薩爾斯堡接替柏林愛樂的德勒斯登國家管弦樂團，和他們的指揮蒂勒曼。柏林愛樂在古典樂壇手執牛耳，但歷史更悠久的德勒斯登國家管弦樂團也不是省油的燈，除了在復活節跟柏林愛樂鬥法（搶觀眾之餘，更重要是搶當紅的男、女高低音歌手演出歌劇），2011年新年，兩樂團就搶德國電視台的air time，爭取播放他們自己的新年音樂會（最後各自有電視台播放，打和！）。

至於蒂勒曼這高個子指揮，曾經非常接近成為柏林愛樂的首席指揮。2015年柏林愛樂選拉陶爵士的接班人（柏林愛樂的首席指揮是由樂手一人一票選出），當時呼聲最高的人選就是很強調自己有「卡拉揚影子」的蒂勒曼，但蒂勒曼卻得不到過半數團員支持，最後輸給低調跑出的黑馬佩特連科（Kirill Petrenko）。佩特連科的低調，除了講明不接受記者訪問之外，也不多推出唱片錄音（不計剛剛推出的柴可夫斯基《第6號交響曲》唱片，只發行過4張唱片）。

柏林愛樂回家！？

柏林愛樂在第1屆的巴登巴登音樂節中，拍過一段紀錄片，訪問拉陶以及樂手，個個都說心情興奮，因為全個巴登巴登的不同角落（幾乎全個城市每間商店每支燈柱）都貼滿海報、掛滿旗幟，寫上「歡迎柏林愛樂回家」的標語（至於為什麼是回家，就真是百思不得其解）。在紀錄片中，有樂手說，最初來巴登巴登音樂節時心情複雜，覺得自己（和樂團）背叛了薩爾斯堡，有種不忠的感覺，但感受到巴登巴登的熱情款待後，焦慮就一掃而空（這種感覺轉變的邏輯在哪裏，我也不知道）。

即使巴登巴登音樂節歷史不長，但只要演出的是柏林愛樂，就很難不受關注。每年復活節音樂節為期10天，單是一齣歌劇就有4場演出場次（薩爾斯堡復活節音樂節則只有兩場），還有交響樂演出、室樂音樂會、兒童歌劇等等，復活節期間的巴登巴登音樂節，絕對是最重要的音樂節之一。樂團成員在演出歌劇、交響樂以及室樂時，都需要不同的技巧和演奏方法（像樂手在室樂表演中更着重個人，樂團演出則要合作融合），這對樂手來說是挑戰；對觀眾而言，則是多元化的表演節目。

今年巴登巴登音樂節是特別的一年，因為拉陶在上個樂季離任後，繼任的佩特連科要到19/20年的樂季才上任，今年的柏林愛樂是名副其實的「群龍無首」，而這次也是第一次沒有拉陶的巴登巴登音樂節。最重要的節目是歌劇演出，以往由拉陶負責指揮，今年因柏林愛樂沒有首席指揮，本來找了意大利指揮加提（Daniele Gatti）負責，殊不知在「#MeToo運動」席捲古典樂界之時，加提也是其中一個被指控的指揮。雖然沒進一步的調查行動，但加提立即被皇家音樂廳管弦樂團解除首席指揮的職務，而他在其他樂團的演出幾乎全部遭取消，包括巴登巴登音樂節。

有趣的是，巴登巴登去年12月宣布時，說加提不在狀態、不適合演出4月的音樂節，取而代之是老指揮、來自印度的梅塔（Zubin Mehta）。

威爾第《奧賽羅》重頭戲

今年的歌劇劇目，是意大利作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）根據莎士比亞同名戲劇改編的悲劇《奧賽羅》（Otello）。故事情節很簡單：總督奧賽羅打勝仗凱旋歸來，但回家不久就有小人Iago（阿戈）挑撥離間、搬弄是非，最後成功令奧賽羅怪錯好人，糊裏糊塗殺掉愛人。最悲劇的是發現自己糊塗，太過自責而自殺身亡。

這次演出的導演是來自美國的Robert Wilson，無論舞台設計抑或故事情節都非常簡約，靠燈光帶動劇情，連殺戮和角色之間的親熱也變得非常隱晦。這種簡潔的演繹，跟卡拉揚在1970年於薩爾斯堡復活節演出是兩個極端（在薩爾斯堡的音樂節，卡拉揚為了「避免爭拗」，歌劇導演亦由他親自出任，兼設計舞台）。

當年卡拉揚演出是非常誇張震撼，光是第一幕奧賽羅凱旋歸來時，真的在舞台上做到有風有浪，大浪拍到岸邊，演員全部濕身。是好是壞，逼真優勝抑或抽象更好，這是個人喜好。但你問我看完今次演出，有沒有像當年的座上客、拉脫維亞指揮楊頌斯（Mariss Jansons）看完一樣、覺得不能自已，我實在沒有。

佩特連科務實 駕馭柏林愛樂

即將上任成為柏林愛樂首席指揮的佩特連科，今年負責演出柴可夫斯基《第五號交響曲》，我看的那一場還有「香港人」郎朗跟柏林愛樂演出貝多芬第二鋼琴協奏曲。這是我第一次看佩特連科，雖然他跟以往的卡拉揚、阿巴多或拉陶等比起來，是完全缺乏「星味」，但他的感染力卻是來自於他的「肉緊」和務實。在「柴五」第一樂章開始時，樂手小心翼翼所形成的張力，反映佩特連科絕對有駕馭柏林愛樂的能力。佩特連科下年將同時負責音樂節的歌劇演出、指揮貝多芬的《費德里奧》（Fidelio）。本身歌劇院出身的他，是巴伐利亞國家歌劇院的音樂總監，他跟柏林愛樂演出歌劇是值得期待。

我在巴登巴登一連3日，看了3場柏林愛樂的演出，3個不同著名指揮都是我第一次現場觀看，所以興奮到不得了。除了梅塔和佩特連科，另一場是意大利指揮慕提（Riccardo Muti）威爾第的《安魂曲》。慕提本身是芝加哥交響樂團（CSO）的音樂總監，CSO樂手在今個樂季發起了兩次罷工，抗議年金改革，最近慕提和樂手才剛剛回到音樂廳演出。慕提是威爾第專家，我聽完他的《安魂曲》，反而有點楊頌斯所說的恍惚（hypnotised），幾乎忘記如何從音樂廳走回老遠的酒店。

巴登巴登是貴族的度假地方，音樂節亦充滿貴族味道。觀眾年齡比平常古典音樂會更年長，所以我在音樂會的觀眾席上就顯得更不一樣，我想觀眾的平均年齡至少是我的3倍（註：我剛剛26歲）。來賓個個穿上整套禮服盛裝出席，每晚散場時，門口都有職員給每名女士送上一枝玫瑰。

我沒有玫瑰，但也跟其他人一樣帶着滿足的表情離開。如果你問我，有什麼比第一次浸混浴更快樂更深刻的話，我會說是連續3晚、聽3場柏林愛樂、看3位當今最有名的指揮，這是絕對的可遇不可求。

巴登巴登巴登，it is just so nice that I have to name it thrice！

文 // 關仲然

編輯 // 蔡曉彤

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