傘子護「骨」 朝天打開不易斷

手製 精密穩固——梁孟誠說用人手製造的遮，把遮布繫上遮骨後會在末端打結，手工比機器細密，更加穩固。（黃志東攝）

愈縮愈細——縮骨遮在發展歷程中體積愈來愈細。細小款式雖輕便，但無可避免犧牲堅韌度。「二縮」是早期款式（上），後來發展出「六縮」（下），而中間兩把是「三縮」。（黃志東攝）

【明報專訊】所謂天有不測之風雲，尤其夏天總是驟晴驟雨，為免被猛烈陽光和雨水侵襲，不少人每天都傘不離身。傘子是遮光擋雨的神兵利器，但總有退役的一天，然而專家指出，很多時它不是被風雨摧毁，而是因用家錯誤使用和欠缺打理，令它破損生鏽發霉，武功盡廢。對傘子多一點認識，學懂使用和保養，它絕對可以和你風雨同路。

創立於1885年的梁蘇記遮廠第4代負責人梁孟誠，以及創立約50年的三雄行遮店第二代負責人Amy Chan同是傘子專家，兩人向讀者分享選擇和保養傘子的心法。

貼士1：遮光擋雨布料大不同

傘子的功能，既用來遮太陽光，也要擋雨水，但暫時還未有可同時滿足兩個「願望」的物料。若要提升使用效能，便要分別配備專門的雨傘和太陽傘。Amy說擋雨用的傘子，宜選跣水力強、快乾的遮布。「市面常見一款名為Pongee的人造纖維物料，手感和衣物的布料相似，被廣泛使用製作遮布。其特點是密度高有助跣走水珠，用後亦較易吹乾。此外，有快乾塗層的布料亦有助跣水，購買時可留意商品標籤。」

而擋陽光用的遮布布料比Pongee厚，當中以「銀底布」或「黑膠底布」的隔光能力較出色。「銀底布」底層有銀色反光塗層，可把從表面進入的陽光反射。而「黑膠底布」底層則有黑色塗層，可把陽光隔絕。Amy說若想在室內測試遮布的隔光能力，可打開傘子朝向光管。但這些布料的膠質較重，水滴會停留在布面較難吹乾，雨天時使用格外沉重。

Amy說有些遮布沒明顯的效能，但也受客人歡迎。「珠光布遮光擋雨都不及上述布料，但優點是輕，常應用於女士款式傘子，適合日常放在手袋。」另外，透明膠料遮布在日本深受女士歡迎。「這款物料易破損、易變黃，總之缺點多多。不過勝在美觀，又不遮擋視線，在婚禮等戶外活動中很合用，約售20港元。」

貼士2：吹乾收藏免滋生細菌

每逢雨天後，街中不少垃圾桶都擠滿雨傘「屍骸」。梁孟誠說只要小心保養、戒除壞習慣，也可讓傘子「延年益壽」。「很多人開遮時把遮頂朝向側面，尤其是縮骨遮，遮骨容易卡住，若心急用猛力撐開或會折斷。正確方法是朝天空打開，讓遮骨平均地散開。」

而使用後，不少人未把傘子吹乾便摺疊收藏。「遮骨及螺絲等金屬部件會生鏽，遮布上的水漬也助長細菌滋生。若使用後，長時間放在用完即棄的雨傘膠袋中，解封時便會發出惡臭。一般雨傘約20分鐘便可吹乾，之後捲好放入遮套便可提升耐用度。」Amy補充，傘布發霉後會令跣水能力衰退，而傘骨生鏽後開收會不暢順，故大家要小心打理。

貼士3：小心鋒利部件「損己傷人」

梁孟誠會替客人修理傘子，見盡不同款式傘子的零件設計。他說不少部件很鋒利，使用時易「損己傷人」。選遮時要檢查開關按鈕，他說部分金屬製作的按鈕形狀像把小刀片，十分鋒利，按掣收遮時易弄傷拇指，建議選用塑膠按鈕的款式。另外，有些遮骨末端的傘珠以「尖頭」設計，人多擠迫時易弄傷途人，建議選用「圓頭」的款式。

梁孟誠公司一款長遮曾被電影公司選用為電影《黃飛鴻》的道具，傘子的原本設計目的並非用來打鬥。不過若使用不當，傘子也有可能傷害別人。最常見是打開自動開關的縮骨遮時意外擊中途人。若不想傘子被套上「大殺傷力武器」的惡名，打開前便要注意附近途人的安全。

貼士4：推BB車宜用自動開關

縮骨遮輕便易收藏，不少人長期擺放一把在手袋或背包。然而因為遮擋範圍普遍較細，不少人笑稱是「自私遮」，雨天跟同行者共用難免一齊濕身。梁孟誠認為，有兩名成員以上的家庭，家中最少也要配備一把長傘。「雖然長傘較大把和笨重，但當要照顧同行者便很合用。」另外，不少嬰兒車有防水雨罩，下雨毋懼嬰兒濕身，但推車的家長很多時會變「落湯雞」，然而攜帶和使用長遮會較「論盡」，梁孟誠建議用可自動開關的縮骨遮，可一手推車、一手操作開關和擔遮。

Amy指傘子有不同尺寸，部分款式一般會在標籤上顯示。因人人身形不同，購買時應打開來試用。「打開後直徑長105厘米的傘子適合單人使用，若想供兩人一起使用，則要選直徑長120厘米以上的款式。」她說酒店職員所用的傘子體積較大，部分直徑長達150厘米，可避免客人濕身。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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