next

【明報專訊】今年另一個有趣的學生展是Academy of Arts, Architecture and Design in Prague。近年學生展的一大趨勢,是並非展示畢業作品為本,而是搞活動以展示創意。如今次的Studiolo Robotico R.U.R.,以人扮自動販賣機售賣啤酒,又或是扮機器賣人像,有趣之餘叫人反思過分自動化的年代。