e送禮：送網絡儲存裝置 毋須接駁電腦 為手機備份

用途夠多——WD My Cloud Home連接到家用網絡之後，除了可作為手機備份之用，亦可透過內置的空間來分享相片或影片，同時亦可當成電腦的外置儲存空間使用。（品牌提供）

【明報專訊】電子產品難免會有故障，手機亦不例外，而且壞機可以完全沒有任何先兆。不想機內的資料、相片遺失，最好方法當然是常做備份。不想每次都駁電腦，由Western Digital推出的WD My Cloud Home網絡儲存裝置便幫到手。只要以LAN線將它接駁到家中路由器，再在手機安裝專用App及配對，每次回家都能自動為手機備份。而且出街時發現手機空間不足，亦可透過流動網絡將部分資料放到WD My Cloud Home儲存。

Western Digital現送出WD My Cloud Home網絡儲存裝置（容量4TB，名額1個）及SanDisk iXpand Mini流動儲存裝置（容量64GB，名額3個）予《明報》讀者，有興趣者可將以下問題答案，連同姓名及手提電話號碼，電郵至etrend1@mingpao.com，標題註明「索取Western Digital禮品」，即有機會得獎，截止日期為6月22日。（名額4個，禮物款式隨機送出）

問：WD My Cloud Home網絡儲存裝置，可以為什麼裝置備份資料？

售價：$1499（4TB）

查詢：800 906 296

文：勞耀全