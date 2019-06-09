Ways of Seeing：達利黑歷史 支持獨裁佛朗哥？

《人形櫥櫃》（1936）--達利在1930年代起多次繪畫長有抽屜的人體，被視為佛洛伊德的理論中，代表女人潛藏情慾的抽屜。（網上圖片）

《時間之舞 I》（1979）--達利展不少得其標誌「軟鐘」，今次展出的銅鑄作品先由達利創作概念，畫圖後交予鑄銅工匠製作模型，以失蠟法鑄造銅雕，並以火蝕法（patination）上色。（海港城美術館提供）

《向時尚致敬》（1999）--達利曾居巴黎，據說因而和CoCo Chanel成為好友。他在1973年完成畫作，相信是達利向她致敬。今次展出的石版畫是1999年發行。（海港城美術館提供）

《煮熟豆子的軟結構—內戰的預感》（1936）--西班牙內戰爆發前半年，達利畫出殘缺的怪異肢體，腳上是個笑臉，雖仰望上空，卻被陽光刺瞎了。（網上圖片）

《燃燒的長頸鹿》（1937）--背部燃燒的長頸鹿象徵戰爭快將到來。前方女人背後細長的支柱象徵父權，代表在這男性主導的社會中，女性的價值是由男性賦予。（網上圖片）

【明報專訊】今年是西班牙超現實畫家達利（Salvador Dalí，1904-1989）逝世30年，世界各地都舉辦達利紀念展覽，美國佛羅里達州聖彼得堡達利美術館甚至利用AI技術重現達利風姿，讓參觀者與達利互動與對話。達利的「黑歷史」亦被翻出。回帶至80年前，西班牙內戰剛告結束，國家進入長達36年的佛朗哥獨裁統治，達利拒絕抵制希特勒與欣賞佛朗哥的態度令他被同行唾罵，他與朋友畢加索愈行愈遠……

怪誕人生 軟鐘成名

《春嬌救志明》的其中一幕，張志明興奮地向剛回家的余春嬌展示他新入手的收藏品，達利青銅雕塑《天使的願景》（1977）。春嬌一臉茫然問：「咩嚟㗎？」志明震驚道：「Dalí喎，Dalí喎！你知不知道每個男人都需要買一個達利。」為釋除春嬌對他花費95,000元買「無謂嘢」的質疑，志明更發揮創意說雕塑中央的大拇指可以用來放帽子，左邊的人類與樹椏可以掛戒指和首飾，右邊扶拐杖的天使可以藏私房錢。

其實大拇指是象徵至高無上的上帝，延伸出來的樹枝代表着生命。達利作為超現實藝術大師，作品固然不容易理解，不止作品，達利的行徑舉止都貫徹怪誕。睜大雙眼、蓄二撇雞鬍子的肖像照是他的標誌形象。而他與父親交惡，在搬家前將裝滿自己精液的安全套送給父親，說以後不拖不欠的軼事，亦為人廣傳。「達利小時候被父親逼迫要做專業人士，但達利天性反叛。或許是父親給予他壓力，令達利更想突破一些東西。」香港《西班牙超現實大師的狂想曲——達利》展覽策展人、Eye Contemporary Art Gallery合伙人之一Cammie講解。

無遠弗屆的想像力令達利很快便嶄露頭角，成名作《記憶的堅持》（1931），多個軟趴趴的時鐘懸掛或躺卧在不完整的樹椏、桌子與頭部上，以表達時間流逝，以及人類對虛度人生的恐懼，達利靈感源於一塊融化的Camembert芝士。後來，他以探索人類的潛意識為樂，創造出「抽屜人」，畫作常現長有抽屜的人體，以抽屜象徵人類內心深處，抽屜深不見底，打開的抽屜部分只是我們願意被別人看到的外在表面。

達利曖昧政治觀 畢加索明確反戰

當大多數超現實主義藝術家高舉左翼思想旗幟時，偏偏達利對外宣揚超現實主義藝術可以與政治無關，亦拒絕明確譴責法西斯主義。1933年，希特勒成為德國總理，超現實主義創始人布勒東（André Breton）直斥達利捍衛希特勒思想。1934年達利受到同行「審判」，被逐出超現實主義組織。達利喊冤：「我不是希特勒主義者，也沒有這種意向」。

不過，達利對政治的立場始終曖昧不明，他的朋友畢加索卻是鮮明地表現出反戰和反法西斯立場。1936年，西班牙內戰爆發，西班牙共和軍和獨裁者佛朗哥對決，戰爭期間，佛朗哥獲德國支持，德國空軍轟炸小鎮Guernica，釀成平民死亡。畢加索於是創作油畫Guernica，畫中央是死去的馬匹和拿燈的婦女，後來畫作被用作籌集支援西班牙難民生活的資金。

策展人Cammie亦不諱言，達利雖試圖跟政治劃清界線，但其作品始終帶有一定的政治意味：「就像艾未未這種藝術家會想透過作品說話，他們不會說得很清楚，要靠自己領略。畢加索於西班牙內戰時繪畫Guernica，就是有話想講。達利知道自己有影響力，作品的信息會更加有分量。」她覺得藝術家利用畫作談論政治是好事，「代表藝術家不離地，借作品帶出信息。因為音樂和藝術是最容易接觸到人，而不是單純講道和傳教式，你靠自己看到幅畫，並明白當中意思，震撼更大」。

《內戰的預感》表達反戰情緒？

在西班牙內戰爆發前6個月，達利完成畫作《煮熟豆子的軟結構——內戰的預感》（Soft Construction with Boiled Beans（Premonition of Civil War））。一直不齒達利為人的藝術評論家Robert Hughes視這幅畫為達利最佳作品，甚至認為此畫的成就遠超畢加索的Guernica。

畫中描繪在西班牙的藍天白雲下，兩個只剩下四肢的怪物肢體，互相撕裂扭打。下方有許多煮熟的豆，達利解釋：「如果沒有一些令人懷念的澱粉質食物，就吞不下那些潛意識的肉。」人們相信此話意味着戰亂時代，西班牙的窮人以豆為主食果腹，設法生存下去，才能度過血肉橫飛的慘况。該畫被視為表現達利的反戰情緒，不過他卻多次否認作品與政治有關。

燃燒的長頸鹿象徵父權

展出的13幅達利作品中，有一幅版畫名為《燃亮的長頸鹿》（1976），一隻瘦削的長頸鹿背後噴出火焰，流着口水奔跑，背景顏色七彩柔和，畫面喜悅。「此畫源於他為家鄉菲格雷斯歌劇院設計屋頂12隻彩色玻璃窗，後來畫上長頸鹿、燕子與犀牛，再發行為版畫，右下角有其鉛筆親筆簽名。」

但這隻長頸鹿原先並非表達歡欣，而是比喻父權和戰爭。長頸鹿首次出現於達利1930年拍攝的默片《黃金時代》中，他曾說長頸鹿是「陽剛宇宙的世界末日怪物」（the masculine cosmic apocalyptic monster），以長頸鹿象徵陽具，背上熊火是他意圖將父權燒毁。長頸鹿在西班牙內戰期間再次出現在畫作《燃燒的長頸鹿》（1937）之中，前方有兩個站立在荒蕪之地的無臉女人，伸手發出痛苦吶喊，身軀是一個個打開的抽屜，背後被金屬柱支撐。女人後方站有一隻細小、背部正在燃燒的長頸鹿。人們分析燃燒的長頸鹿暗示着戰爭即將開始，兩個血肉模糊的女人象徵死亡，表示人民成為內戰的犧牲品。

特意展貼地入屋作品

1939年西班牙內戰結束，進入佛朗哥獨裁時代，達利處處流露對佛朗哥政府的欣賞。不過，在1975年佛朗哥管治結束後，西班牙走向民主，達利透過作品表達對新時代來臨的喜悅，包括今次展出的《勝利之象》（1974）。「勝利之象雕塑源於勝利之象版畫，天使在大象上吹號角，充滿喜悅，就像歡迎新時代的來臨。象腳不再鈍和粗，而是變得精緻和苗條，我估計他想有別於一般人的想法。」

Cammie解釋今次展出的達利作品，包括7件鑄銅雕塑與6幅版畫，大多是達利生前與藝術經銷商委約作品，在他死後限量製作出售。相比起抽象的超現實作品，Cammie今次故意選取一些較貼地、容易理解和入屋的作品，「曾展出比較超現實的，但發現人們搔晒頭後，很快會忘記作品和沒有什麼迴響，我們希望今次的作品能帶給觀者共鳴和啟發」。

《西班牙超現實大師的狂想曲──達利》展覽

日期：即日至23日

時間：早上11:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海港城海洋中心二階207號海港城美術館

查詢：2118 8008

註：《向時尚致敬》（1999）、《勝利之象》（1974）、《燃亮的長頸鹿》（1976）、《時間之舞 I》（1979）均在展覽展出

文 // 彭麗芳

圖 // 海港城美術館提供、網上圖片

編輯 // 蔡曉彤

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