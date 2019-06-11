治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍

【明報專訊】單純殺死塵蟎不足夠，亦不可能把家中塵蟎完全清除。清除塵蟎治本的做法是抑制其繁衍生長，減少塵蟎數量，其次是把塵蟎及牠的排泄物清理掉。

濕度維持50%以下

塵蟎需要吸收空氣中的水分生存，當相對濕度達55%至75%，有利牠們滋生，所以除濕是抑制塵蟎繁衍的有效方法。陳偉明表示，「利用抽濕機保持家居濕度在50%以下，可減慢塵蟎繁殖，甚至令牠們因為脫水而死亡。要注意的是，乾性皮膚或過敏人士，應外出後才抽濕。」此外，用HEPA濾網的空氣清新機，有助清除空氣中的塵蟎排泄物，減少致敏原。

用防蟎寢具

塵蟎遇高溫會死亡，建議每周至少一次用60℃水清洗牀單、被鋪，並於陽光猛烈時晾曬。如果洗衣機不能調校水溫，建議將牀單、被鋪送到洗衣店清洗，藉烘乾機的溫度殺死塵蟎。

使用防蟎寢具也是不錯選擇，陳偉明說，「防蟎寢具的編織密度高，空隙比塵蟎及其排泄物的體積較小，因此可阻隔塵蟎。此外，人造物料枕頭，比如乳膠、海綿等，相比內含羽毛的枕頭，塵蟎難於匿藏。」

冷凍毛公仔

毛絨玩具吸引塵蟎寄居。每隔2至3個月，將毛絨玩具放進膠袋，並在冰格冷藏24小時以上，可殺死塵蟎。然後根據玩具標籤清洗，以清除塵蟎排泄物。

避免用布家具

布製梳化容易藏塵蟎，皮製梳化是較佳選擇。

保持通風

日間多打開窗和窗簾，加強空氣流通、減低濕度。

資料來源：香港過敏協會、相關網站