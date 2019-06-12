Interest﹕歎意菜睇表演 中環秘密地窖成絕響

邊看演出邊享用意大利食物，是Grappa's Cellar的獨有風味，餐廳招牌菜包括沙樂美腸拼自製肉腸比薩（$130，標準批）及手製墨魚汁闊條麵（$160）。（劉毓霖攝）

【明報專訊】Cellar，地窖也。在歐洲，不少過百年歷史的建築也有地窖，人們會在這些地下室開餐館，像德國萊比錫有一間被寫入劇作《浮士德》的地窖餐廳，捷克布拉格亦有一間以豬手馳名國際；而在香港中環，也有一家獨特的地窖。經營20年，Grappa's Cellar漸漸成為「世界級」的表演舞台，格林美獎得主、爵士教父、棟篤笑巨匠都在此表演過。可惜好景不常，餐廳將於今年7月底結業，中環地窖傳來的音樂傳奇，或會成為絕響。

你能想像，怡和大廈的地窖，是怎樣的嗎？

它叫Grappa's Cellar，直譯過來的意思是「烈酒的地窖」。Grappa乃意大利國民烈酒，濃度高，味霸道。Grappa's Cellar的環境條件，並不比猛烈的名字失色。其極高樓底得天獨厚，由於空間偌大，餐廳得以分為樓座和地面舞台兩層，間格猶如劇院。加上身處地庫，猶如擁有天然隔音屏，有極大的表演場地優勢。

餐廳的中央位置，是一個兩呎高大舞台。要登上去，需從餐廳門口進入，經過吧台所在的樓座，再沿左右兩條弧形樓梯拾級而下。舞台上，音樂會、棟篤笑、搖擺舞、歌劇輪流上演，當中既有地道的本地薑，像是爵士樂手包以正、棟篤笑藝人Vivek Mahbubani，亦曾接待不少國際知名的表演者，例如格林美獎得主Lee Ritenour及Ernie Watts、諧星Al Murray、愛爾蘭樂團The Cranberries已故主音Dolores O' Riordan、分別來自日本和美國的搖滾樂團toe及OK Go等。客人可在樓座俯瞰下層，亦可倚在樓梯欄上遠眺，或在台前近距離參與，當然也歡迎安坐椅上，繼續「薄餅拉絲」。

機緣巧合 普通餐廳變表演場地

成立20年來，Grappa's Cellar一步步、慢慢地成為國際知名的表演勝地。原本它只是一間普通意大利餐廳，走美式意大利菜路線，賣薄餅和意粉這種適合三五知己分享、深受港人歡迎的comfort food，亦有上千種美酒，平日頗受上班族歡迎。不過由於餐廳位於中環核心地帶外，在沒有上班族光顧的周末，人流大為滑落，於是餐廳營運半年後，決定在周六晚安排樂手奏樂，搞搞氣氛。

起初來的是一支3人爵士團，樂手有先見之明，提出這個格局的舞台，有潛力承辦更多演出。加上餐廳所屬集團El Grande的市場經理John Robertson自己也是資深樂迷，從小沉迷聽樂隊。籌辦演出，他當然支持。談到難忘經歷，他雙眼發光：「和Georgie Fame的交流太美妙了，他是英國爵士及藍調圈子教父，根本就是一本會行走的爵士百科全書。我還可以接待兒時喜愛的樂隊，例如The Damned，我小時候真的很沉迷他們。」

業主不續約 或改建美食廣場

餐廳隨後添置設備，亦逐漸引入更多元化的表演。不少表演單位一駐足便是10年，像Stray Katz Big Band持續演出15個年頭，Hong Kong Swings逢星期三的搖擺舞會，也連續舉辦13年。「起初只有2至6個舞者，現在我們80多個舞者來到，場地都能容納。」Hong Kong Swings創辦人Karen Tong指，Grappa's Cellar從不向他們收取租金，仍讓他們每周使用下層空間教班、舉行演出，「這兒是Hong Kong Swings存在的一部分，亦是我們身分的一部分」。

在彈性配置下，展演範圍能在小型至中型之間變通，對新穎的表演單位來說是絕佳的修道場，亦是各種社群的育成地。可惜好景不常，Grappa's Cellar上月接到業主香港置地通知，將於7月尾約滿後不獲續約，20年的營業畫上句號，之後有可能改建為food court。

熟客發聯署 逾5000人爭取保留

有客人和表演單位提出疑問：為了商業利益而犧牲珍貴的文化展演場地，值得嗎？對Grappa's Cellar感情深厚的Karen，發起了「Save Grappa's Cellar」聯署，現已有逾5000人響應，「如果這兒被當作其他普通的空間，被當作區區一個地下室，忽略了特殊的空間佈局和功能，是一種浪費，亦是一個恥辱」。John Robertson雖指業主一向待他們不薄，對置地「收回成命」仍有希望，但在利益先行的商業世界，無形的文化價值，又可否打動大集團的心意？

■Grappa's Cellar

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈地庫1號舖查詢：2521 2322

文：宋霖鈴

編輯/王俊杰

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