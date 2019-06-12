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競爭對手：房跑車之戰
文章日期：2019年06月12日
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瑜亮情結 平治C-Class——有寶馬，就有平治，3系最大的競爭對手非C-Class莫屬。傳統上平治C-Class比3系較重視乘坐舒適程度，外形也相對斯文，但近年兩者差別日益縮窄，新C-Class的外形與駕駛感已經很跑車化，動感表現毫不遜色。（平治C 300，$609,000起，查詢：2895 7299）（品牌提供）
闊落享受 奧迪A4——同樣來自德國的同級房跑車還有奧迪A4，目前已發展至第5代（於2015年首度登場），車身外形及內籠有明顯的「大車感」，事實上它的車廂也是同級中最闊落的，適合重視乘坐空間的買家，而且提供不俗的操控表現。（奧迪A4 45 TFSI quattro，$588,800起，查詢：2380 2233）（品牌提供）
英倫硬朗房跑 積架XE——英國的積架近年刻意求變，製作出內外兼備的高級房跑車，跟3系、C-Class、A4同級的XE，外形硬朗，而且車廂滲出的新鮮感與科技氣氛不輸德國對手，不過目前在港發售的XE，引擎選擇較少，對性能有要求的話可能覺得不夠用。（積架XE 20t Sport Pack，$339,000起，查詢：2821 7147）（品牌提供）
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【明報專訊】市場上有不少和3系一樣走房跑車路線的好車，從喜愛駕駛的車迷角度來說，絕對吸引過SUV。
文：莊達民
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