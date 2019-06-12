競爭對手：房跑車之戰

闊落享受 奧迪A4——同樣來自德國的同級房跑車還有奧迪A4，目前已發展至第5代（於2015年首度登場），車身外形及內籠有明顯的「大車感」，事實上它的車廂也是同級中最闊落的，適合重視乘坐空間的買家，而且提供不俗的操控表現。（奧迪A4 45 TFSI quattro，$588,800起，查詢：2380 2233）（品牌提供）