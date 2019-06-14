跨界特工﹕惹爭議才是好廣告？

【明報專訊】市務營銷主管總希望推出的廣告能在市場帶來迴響之餘，更成為全城話題，並真正帶動消費。過往最普遍的做法是「大製作」，30秒的廣告片不惜工本到海外取景，動輒幾百萬元的製作費亦不足為奇。有一段時間也流行「微電影」拍攝，之後的廣告airtime也非常嚇人，在電視黃金時段播出要100萬元一次，簡直燒錢！不過近年很多公司的推廣預算都被削減，不少推廣都轉投於網上宣傳平台，令這樣的「大製作」買少見少了。

爭取目標受眾眼球當然也可利用明星效應。要選一個真正配合品牌獨特個性的代言人其實並非易事，有時真的要細心計算才能帶來驚喜。

最近Chanel J12腕表拍攝最新廣告片，找來10位男女神參與製作，而陳偉霆更成為專為大陸市場而設的唯一男生大使。從以前「而我不知道陳偉霆是誰」，到今天被大型國際品牌青睞，實在值得替他高興。

可惜很多網民反而集中批評他英文水平低，揶揄他雖然曾念國際學校，但英文讀白仍帶着極重的「Chinglish口音」。甚至不少網紅KOL等拍片惡搞他的廣告，在網絡上瘋傳。我相信Chanel找他拍這輯廣告時應該未有想過會有這樣扭曲了的迴響！

話說回來，過往很多本身不是以英語為母語的外國明星做代言人，做訪問時所說的英語其實也帶很重口音，我認為最緊要就是做回自己，反而有其個人特色，那又有何不可呢？

平心而論，我認為陳偉霆的英文真的不太差，起碼比我想像中好，只是當中有幾個字講漏了或發音不太清楚而已。唯一我覺得聽落不太順耳的是「What do I do to waste my time」這句，我相信大家不會想「浪費自己的時間」吧，建議他用「kill time」會否好些呢？而且美中不足的是，既然陳偉霆出生於香港，為保存他特色的「香音」，為何只有英語和普通話版，而獨欠廣東話版呢？

若廣告能成為城中熱話就是成功指標的話，最近國泰航空推出新口號「志在飛躍（Move Beyond）」一系列廣告宣傳就真的值得一讚！

男男拖手vs.全裸男體盛

當中一款海報有兩名男士手牽手，旁邊寫上「Move Beyond Labels」。雖然沒有任何煽情或不雅的影像和文字，但廣告一出，卻遭港鐵和機場廣告的代理公司禁止上架，更引來多個反同志團體的不滿，並呼籲改搭其他航空公司。幸好在社交網絡熱烈討論和媒體的廣泛報道後，最終港鐵和機管局都從善如流並對平等機會及多元文化作出承諾，這備受爭議的廣告才得以再次上架。

坦白說，國泰這輯廣告意在鼓勵人們放下標籤，擁抱多元，是很正面的價值觀。企業能以這樣爭議的題材並接納這個創意，勇氣可嘉，實在叫人欣賞。

有議員看過後表達不滿，覺得該廣告令人不安不宜刊登！不過早前「香港快運」也推出過「全裸男體盛」廣告又如何呢？相片只見兩名港女瘋狂在他身上蹂躪「夾壽司」，這不是更低俗更令人不安嗎？若廣告換轉是位裸女，衛道之士會衝出來責難嗎？男女平等何在？相比國泰男男拖手廣告，哪張更令人惡心？希望大家反思。

● Profile

陳立業，現任聯合國兒童基金會香港委員會總幹事，香港理工大學客席助理教授。曾任職謝瑞麟、星展銀行、香港旅遊發展局及香港電訊（電訊盈科前身），在銷售、市場推廣及整體業務營運管理方面有超過30年經驗。2017年出任美國商業研究組織The Conference Board 「Asia-Pacific Communication and Marketing Council」的項目總監。工作以外，也是福音唱作歌手。

網站：www.lambertchan.com

文：陳立業