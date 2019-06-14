超材料施「魔法」 學哈利波特隱形

金屬或塑膠——超材料由一般物料組成，比如金屬或塑膠，重點在於內部的結構設計。（劉毓霖攝）

【明報專訊】不少科幻片、動作片、恐怖片，為了營造氣氛和增加視覺效果，均會炮製一些違反物理定律的情節。例如在電影《哈利波特》中，主角只要披上隱形斗篷，便能在別人看不見的情况下，於霍格華茲城堡裏走動，令人嘖嘖稱奇。

然而，隨着「超材料」的出現，這件電影魔法世界的產物，或許不久將來在現實世界中出現。

■今期專家

˙李贊恒博士（科大物理學系副教授）

˙蔡定邦博士（科大物理學系副研究員）

「將人或物件隱形，在物理上是可行的，近10年，世界各地許多科學家應用超材料來研究隱形技術。」科大物理學系副研究員蔡定邦說。

改變光波折射 混淆物體大小位置

超材料英文稱作Metamaterial，Meta在拉丁文中，有超出常規的意思。什麼是超材料？超材料的物料其實只是由一般物料組成，比如金屬或塑膠，重點在於內部的結構設計。一般材料由原子結構組成，由於化學成分以至原子的排列已經固定，因而不能隨意改變其材料性質，但超材料可以因應內部的結構設計而跳出這個框框。

科大物理學系副教授李贊恒解釋，「科學家透過設計獨特的微結構，來改變光波、聲波，以至水波及彈性波的折射率，從而控制其傳播方向來實現特定的用途，比如令物體隱形、製造錯覺，使人混淆物體的大小和位置，也可以用超材料實現高效吸音、改進天線接收率等等。」

穿後眼前漆黑 看不見任何東西

人能隱形，聽上去像天方夜譚，到底是什麼原理？蔡定邦解釋，「試幻想，假如你穿上一件超材料外衣，光依照超材料的結構走，從身軀後方繞到前方，因此別人只看到你身軀後的影像而看不見你，就像隱形了一樣。不過，在現實中，當你隱形時，別人看不見你，其實你亦看不見別人，因為穿戴隱形裝置後，光線不能進入你的眼睛，前方是一片漆黑。」隱形衣的原理並非讓物體隱形，而是將光線繞過特定物件，使肉眼看不到而已。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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