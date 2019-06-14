知多啲：誇張電影場景 違反物理定律

接觸白板——演講或教學用的激光筆，其光束也不可見，只有當激光接觸到白板，光子射入眼睛，我們才看見那光點。（劉毓霖攝）

【明報專訊】電影如果全部要遵從物理定律來拍攝，感官效果必定大打折扣，比如科幻電影中，太空戰鬥場面時常會出現五顏六色的激光光束；一些動作片，又以激光作為武器。在正常情况下，其實我們看不見激光的光束，電影為了視覺效果而違反了物理定律。

紅外線縱橫交錯 肉眼看不見

1960年代經典電影《鐵金剛大戰金手指》，有一幕鐵金剛（007）被綁在桌子上，上方的機械激光槍對着桌子發射激光，激光照到的地方瞬間被切割開，而激光愈來愈接近鐵金剛……

蔡定邦解釋，「現實中，我們看不到那機械激光槍射出的激光。光是由無數光子組成，我們看到眼前的事物，是因為光線照射物體，經過反射後，部分光線射入我們的眼睛。激光的特別之處是光束集中，而且沿同一方向走，除非你是正對着光速的方向，否則其他角度均看不見光束，又或者是當激光被物件阻擋，例如牆壁、身軀，光子改變了走向並射入眼睛，我們才看到牆壁或身軀上的激光光點。」

那麼，為何在Disco裏可看到激光？是因為這些環境通常煙霧瀰漫，激光碰到空氣中的微粒後散射，改變其運動的方向，所以才會在非正對光線的位置看到光束。

在電影世界裏，紅外線呈現紅色光束的畫面也不陌生，珠寶展覽場地或儲存重要物件的地方，常裝設紅外線保安系統，啟動保安功能時，紅外線縱橫交錯出現，誤碰便會響起警報。蔡定邦表示，「紅外線亦是肉眼看不見的波段，電影中呈現的『紅外線』，只是視覺效果而已。」

從天秤跳入對面大樓 助跑要快過保特

去年上映的《高凶浩劫》（Skyscraper），前FBI拯救人質隊隊長負責香港高科技大樓The Pearl的保安評估工作。某日大樓起火，主角家人身陷困境，生命危在旦夕，主角於是從天秤跳過對面大樓，穿過破爛的窗入內展開營救，這緊張的一幕被用來作電影海報宣傳。現實中如果要像主角般跳過對面的大樓，並準確地穿過窗口，很可能比身陷險境的家人更早喪命。

蔡定邦解釋：「如果從天秤末端起跳，並經過海報中顯示的高空位置穿進破窗，以拋物線軌迹方程式計算，他的助跑速度需要達到每秒13米，比起保特2009年打破100米跑世界紀錄時的最快一段跑速（每秒12.4 米）還要快。」

轟炸機投炸彈 不可能垂直墜落

2001年上映的《珍珠港》，有一幕講述日本轟炸機空襲美國軍艦，轟炸機機師向下方的美國軍艦投擲炸彈，炸彈垂直墜落，將軍艦炸毁，現實中不可能做到，因為違反了牛頓第一運動定律的「慣性定律」。

蔡定邦說：「日本轟炸機由於是在上空高速飛行，當他們投放炸戰時，炸彈的慣性使其保持在繼續向前的運動狀態，因此不可能垂直墜落炸毁目標。」

「如果飛行中的轟炸機要投放炸彈炸毁下方的軍艦，炸彈的運動軌迹需要符合拋物線運動原理。假設轟炸機以時速360公里在3000米上空飛行，以拋物線軌迹公式計算，轟炸機需要在距離軍艦前2.5公里的位置投放炸彈，炸彈以拋物線接近目標，現實中還要計算風阻和風向等數據。」