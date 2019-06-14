奇趣大師任伯年 妙筆揮灑人物畫

【明報專訊】《花鳥四屏》一屏毁，任公在天之靈或反被逗樂，趣也。上月下旬佳士得拍賣預展，清代畫家任伯年估價高達250萬元之作懷疑遭小孩扯破而撤拍。問任伯年是誰，剛好香港中文大學舉行任公展覽，一張半裸人體水墨畫可謂前無古人，細味奇葩的寫意。

任伯年從不高調談政，一生卻被政治猛力推着走。生於1840年紹興，該年鴉片戰爭爆發。至任伯年22歲，洪秀全和馮雲山等人早已掀起太平天國之亂，逐步擴展勢力範圍。當時任氏曾加入太平軍，據其長子後來記載，任伯年曾被任派掌軍旗，征伐期間露宿達晨。不幸的是，其父親任淞雲在戰亂期間身亡。任淞雲對兒子影響尤其深遠，本為米店商人，巧習繪畫，主要畫人像寫真。任伯年自小跟隨父親學習，養成深厚「寫真術」。太平天國被平定後，任伯年往寧波賣畫為生，至1869年赴上海迎來創作爆發時期。

晚清時期，受西方影響愈來愈多，而任伯年可謂「以西潤中」佼佼者。中大文物館現正舉行任伯年大展，展出逾80幅作品，橫跨不同時期及題材。中大藝術系副教授周晉表示，文獻記載任伯年很大機會曾接受西方藝術教育，包括在教會內孤兒院的畫室學習素描技巧，另傳他有使用3B鉛筆速繪的習慣，惟不能肯定。他分析：「作品結構流露西方藝術的養分，在其草圖中甚至見到一些習慣使用鉛筆的感覺。他是找一個折衷方式，平衡中西。」場內最早期的作品為《摹陳老蓮人物》（1867年）。任伯年尤其鍾愛明末畫家陳老蓮，作品亦有其影子。晚明對於「奇」的審美追求雀躍，陳老蓮出名筆下人物形象誇張，臉形略長且怪。任氏運筆日漸熟練自如，生出「釘頭鼠尾」的招牌風格，即是落筆一下墨色濃郁，再流麗收尾。

工筆意筆靈活運用

「他把人物畫畫到寫意領域。中國畫不講求畫得像，畫得像都是匠人的工作，且發揮有限。他就是一個天才出現了。」周晉接道。傳統肖像畫一直被視為較低級，山水風景才稱得上高雅，文人畫家亦不願明顯地以賣畫為生。然而，這情况到了清末上海有所改變。上海作為其中一個與外商通商的口岸，聚集繁盛商業活動，漸漸對藝術需求增加，富戶人家委約畫家畫肖像及其他作品。更重要的是，印刷業蓬勃起來，傳播畫作的渠道更流通，促進銷售，明碼實價，百姓亦更易接觸到不同畫家。任伯年到達上海時，「海派」藝術家已成形，一些前輩更賞識及提攜任氏。任氏擅長捕捉人的形與神，把肖像畫帶至另一境界。他能靈活使用工筆、意筆，工筆為細緻精準線條，意筆即揮灑粗幼乾濕之美。當時任氏染上嚴重鴉片癮，產量亦頻密起來以掙取金錢。

面前一幅《大腹納涼》肉感非常重，畫中人頂着大肚子不禁引人發笑。中大文物館館長姚進莊指畫中人該為吳昌碩，跟任氏學習繪畫，關係亦師亦友。他分析：「任伯年或跟好友開了個玩笑，古時如果有此肥胖體型，可以舒服地坐着乘涼，其實代表有福氣。」周晉形容此畫為前無古人，中國傳統畫作中絕罕有的「人體畫」。先說裸體，裸體一般出現於羅漢等宗教題材，另則是春宮畫。《大腹納涼》着重的不止是裸，而是人體描繪，當中可見任氏掌握繪畫人體體格的技巧：「裸得那麼厲害的，對人體如此描繪的，很難找到其他例子。西方是把素描學好，之後畫人體才更好。而中國習畫都是靠臨摹前人畫作，不是從寫生角度去訓練。因此在此個學習系統中，這類素材是很少的。作品講身體結構、骨頭肌肉、渲染的皮膚顏色等都很準。」

釘頭鼠尾 罕見「人體畫」

任伯年絕對是古代奇趣大師。奇趣在於看事物的方式，而非噱頭。任氏題材廣泛，由古代典故、文人風雅生活至通俗日常皆有，包括場內《雙童鬥蟋蟀》、《騎驢人》均帶小人物趣味，雅俗共賞。《騎驢人》簡單繪畫一個人騎在驢子背，為平常不過的畫面。任伯年卻選擇從後繪畫驢子正要下坡之時，驢子臀部成了畫作焦點，盡見畫家幽默。另外，任氏善於使用植物顯示前後景，透過畫面結構令內容及聯想空間變得豐富。姚進莊以《東山絲竹》為例，畫作典故本為東晉著名的政治家謝安在做官前曾隱居東山，遊山玩水。畫中間有一磊落長松挺立，他認為：「樹木的出現可以引起截然不同的觀看方式，因為樹木把主角謝安與眾演奏中的女侍分開了，謝安表情亦心不在焉，是否在憂慮社稷或個人仕途的事情呢？」

大量繪畫「大寫意」鍾馗

對於畫家而言，奇人筆下又可有暗湧？任伯年除畫作題字，很少以文字自述想法，惟他經常重複繪畫某些題材。最有名要數鍾馗，任氏自1870年代末起不斷畫「大寫意」風格的鍾馗，匠心獨運，幅幅不同，更有指1天能畫6幅。繪鍾馗寓意驅邪避鬼、去五毒等，本為鎮宅之用，另亦有指此乃回應當時受外敵威脅或外族統治的局面。場內《蘇武牧羊》兩幅作品意識更為鮮明。西漢武帝時期，大臣蘇武奉命出使匈奴被扣，在匈奴貴族多次威逼利誘下曾投降，後被流放19年，始終持節不屈。任伯年多次描繪此段歷史故事。兩畫分別繪於1871年和1883年，前者描繪蘇武面對流放惆悵的狀態，後者神情則剛强不屈。

任公之奇，當時亦不全被欣賞。人至半百，他曾把多年賣畫辛苦得來的積蓄交託其表姐夫於家鄉購置田地，打算養老。不幸其表姐夫將款項用以賭博輸光。任伯年得知噩耗後大病不起，死於56歲。作為清朝最後一批畫家，畫風正正見證時代準備交替。後來者徐悲鴻深受啟發，曾多次稱讚任氏為一代巨人，在其筆觸中延續出另番精神。

妙筆傳神：中國美術館藏

任伯年人物畫特展

日期：即日至8月18日

地點：香港中文大學文物館

展廳II及展廳III

時間：周一至三、五、六上午10:00

至下午5:00；周日及公眾假期下午1:00至5:00（周四休館）

查詢：3943 7416

網址：www.facebook.com/ArtMuseumCUHK

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

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