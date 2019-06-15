書社化身郵箱 配對筆友

紙箱收信——生活書社店長葉泳琳（左）表示，筆友計劃的參加者到書店取信時，可自行觀看紙箱有否夾上自己的數字號碼，如沒有，意味尚未收到回信。（鄧安琪攝）

【明報專訊】昔日結交筆友，要留下住址，部分人憂泄露私隱而卻步。生活書社店長鍾耀華及葉泳琳去年8月舉行筆友活動時，特意把書社化身郵箱，參加者可直接郵寄信件至書社，並可隨時到書社，檢查筆友有否回信。兩人不諱言，最初舉辦活動時，曾考慮應否私下提醒參加者前來拿信，最後選擇不作任何介入。

在書社一角，兩人擺放紙郵箱，箱上夾有不同號碼夾子。葉泳琳表示，配對筆友時，書社會為各人分配所屬的號碼，當筆友的回信寄至書社，箱上便會夾有其號碼夾子，方便參加者前來書社時，能一眼查看，免卻詢問時的尷尬氣氛。

活動舉辦一年多，葉泳琳形容「模式仍是慢慢摸着石頭過河」，現階段不會透露參加人數及反應，以免過早分析活動的成效。但她表示，即使活動去年已截止報名，至今仍不乏顧客查詢，因此書社有意再辦筆友活動，具體時間有待公布。

自行到書社查收信件

鍾耀華及葉泳琳同為90後，未曾結交筆友，何以萌生舉辦筆友活動的念頭？記者再三追問，二人都只是笑道：「想找些活動玩。」但言談之間，勾起另一往事。

生活書社除了賣書，亦會售賣不同生活用品，如環保月經杯。於開店初期，葉泳琳向客人寄出生活用品貨品時，曾經思考：「如何避免流於一般的買賣速遞關係？」最後她選擇親筆撰寫信件給20多位客人，不但談及貨品，亦講及自己對生活的看法。信件寄出後，只有一位客人以短訊回覆，葉泳琳笑言「已經好好」。