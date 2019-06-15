拍賣預展 試戴珍寶 達人心法 爭取好價

法國出品——這條寶石配鑽石長頸鏈是法國品牌Mauboussin於1929年的出品，寶石上有精巧雕刻的花紋，可惜在今次春拍中未遇上新主人。（黃志東攝）

鑽石「蝴蝶」別針——規格：格拉芙（Graff）約2013年出品，鑽石共重約60.15卡 估價：1,600,000至2,000,000港元 成交價：2,000,000港元 特點：格拉芙一手包辦鑽石開採和切割工序，把別針上的鑽石打磨得閃爍度一致。「蝴蝶」翅膀可輕微地郁動，佩戴時生動活潑。（黃志東攝）

【明報專訊】很多人以為拍賣會衣香鬢影，只招待名流富商，但富藝斯亞洲區珠寶部主管朱燕儀說市民可免費參觀，甚至在預展時試戴珠寶。「有些拍品數萬元有交易，可能比珠寶店更便宜，普通打工仔也能負擔。」在國際珠寶界有逾20年經驗的朱燕儀，為大家掀開拍賣行神秘面紗，教大家選購拍賣珠寶。

拍賣行出售的珠寶不一定天價，也有些拍品價格親民，適合日常佩戴。朱燕儀分享自己的看法：「佩戴珠寶出席宴會時若想有loud的效果，關鍵不在珠寶的價錢，而是找到和自己匹配的款式。」以下是她自己選擇珠寶的5條心法。

1. 「貴價的，不代表是你最鍾意的。」

「我從事珠寶業多年，見不少人只關心價值和證書。」朱燕儀說貴價的貨品，不一定是每個人的心頭好。曾有位女收藏家問她哪款蛋白石最矜貴，當她說是黑蛋白，對方隨即有很大反應：「我不喜歡！」朱燕儀說一般女士偏愛淺色和晶瑩的寶石，不應因為「價值」而勉強自己。

2. 「要尊重自己，因買來是給自己戴。」

「每人都有顏色喜好，如你打算買紅寶石，可能因為鍾意紅色。」縱使皇家藍寶石相比起來較具價值，但也應該尊重自己，因買來是給自己佩戴的。「珠寶和衣服一樣緊貼皮膚，人人膚色深淺度不同，最重要是match到自己。別人戴得好看的款式，未必襯自己。」

3.「買珠寶不是吃車仔麵，不要用check list。」

她說近10年來，普遍人的購買行為頗為公式化，心目中總有個check list。如選購鑽石前，心中選單已有顏色、大小和切割等不同選項，選珠寶就像吃車仔麵般執不同配菜。「不如你先將這些珠寶拿到手上，問問自己是否真的喜歡吧？」

4. 「兩粒一模一樣的寶石，可能是假貨。」

不少人追求飾品上的寶石「一模一樣」。「就算從同一塊原石中裁切出來，紋理和光彩都是獨一無二，每粒寶石都是limited edition。」她笑說相似度太高的，可能其實是假貨，鼓勵大家appreciate每顆寶石的獨特，最重要「自己鍾意就得啦」！

5.「試戴不同款式會有驚喜。」

「除了首飾上的寶石大小、顏色和火光，還須考慮它和自己的品味、出席的場合是否匹配。」例如很多人以為長髮女士適合戴垂墜耳環，但其實不一定。「一日未戴起它，都不知是否適合自己。」想知道哪些珠寶適合自己，便要多試戴不同款式，而拍賣會預展正是好機會。「在預展時，參觀者可隨意試戴，或會發現驚喜。」

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

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