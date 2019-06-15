CULTURE & LEISURE / CULTURE

PAST ARTICLES

春拍珍品回顧

文章日期：2019年06月15日

【明報專訊】珠寶拍賣會可說是一場珠寶的博覽盛宴，可滿足不同人口味。朱燕儀精選介紹以下珍品，成交價由數萬至數百萬元。

RELATED

MORE