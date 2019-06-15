天然翡翠雕「富貴自來」配紅寶石及鑽石吊耳環一對——規格：香港設計師Karen Suen出品，紅寶石未經加熱處理 估價：380,000至480,000港元 成交價：525,000港元 特點：具傳統色彩的翡翠雕件以時尚手法重新裝配，是新舊共融的設計。（黃志東攝）