Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
拍賣預展 試戴珍寶 達人心法 爭取好價
拍賣貼士：無底價拍品 創低價良機
春拍珍品回顧
焦點展覽：非常法式設計 細看大師家具
筆友「慢」建奇緣 細味等待的快樂
80後研發得獎App 「等收信」迷住年輕人
書社化身郵箱 配對筆友
春拍珍品回顧
文章日期：2019年06月15日
Share
濃彩粉紅色鑽石配鑽石耳環一對——規格：鑽石分別重0.70至0.73卡 估價：850,000至950,000港元 成交價：1,150,000港元 特點：彩鑽稀有度高，只有少數設計師願意把它裁成圓形，這款顏色濃度達到「濃彩」級別，極珍貴。（黃志東攝）
Art Deco哥倫比亞袓母綠配鑽石別針——規格：巴黎卡地亞約1930年出品，祖母綠未經浸油處理，重3.95卡 估價：600,000至700,000港元 成交價：812,500港元 特點：典型Art Deco幾何設計，大方得體。（黃志東攝）
天然翡翠雕「富貴自來」配紅寶石及鑽石吊耳環一對——規格：香港設計師Karen Suen出品，紅寶石未經加熱處理 估價：380,000至480,000港元 成交價：525,000港元 特點：具傳統色彩的翡翠雕件以時尚手法重新裝配，是新舊共融的設計。（黃志東攝）
天然翡翠配天然紫色翡翠及鑽石吊墜項鏈——規格：翡翠體積30.72 x 14.88 x 7.17毫米；紫色翡翠體積46.23 x 29.21 x 12.65毫米 估價：720,000至950,000港元 成交價：837,500港元 特點：手工精湛，先挖走紫色翡翠的中心部分，再把翡翠鑲在其中。（黃志東攝）
prev
next
【明報專訊】珠寶拍賣會可說是一場珠寶的博覽盛宴，可滿足不同人口味。朱燕儀精選介紹以下珍品，成交價由數萬至數百萬元。
RELATED
拍賣預展 試戴珍寶 達人心法 爭取好價
拍賣貼士：無底價拍品 創低價良機
Share
MORE
焦點展覽：非常法式設計 細看大師家具
筆友「慢」建奇緣 細味等待的快樂
80後研發得獎App 「等收信」迷住年輕人
書社化身郵箱 配對筆友
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK