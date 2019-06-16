未來城市：豬瘟未受控 輸入東南亞豬可行嗎？

【明報專訊】本港上水屠房在一個月內兩度驗出非洲豬瘟病毒，內地供港活豬供應大減，令活豬拍賣價曾被拉高至每擔（100斤）接近4000元。

有業界人士因此建議政府重新進口東南亞活豬，食物及衛生局長陳肇始回應稱「會留意」。

原來在一九八十年代，台灣、馬來西亞和泰國等地都有活豬新鮮到港，但為什麼後來會絕迹市場？未來有無可能重新恢復進口？

港活豬市場曾百花齊放

政府競爭政策諮詢委員會曾在2002年就本地豬肉供應鏈發表文件，指出在1988年以前，內地、馬來西亞、台灣和泰國等地都有出口活豬到本港，而本地農場也一直有活豬供應。文件提到：「近年來，本地市場僅餘來自內地和本地的生豬。從內地生豬能夠贏取東南亞國家競爭對手在香港的市場，足見市場確實存在競爭。」

內地出招佔領市場

至於內地活豬為何能擠走其他國家的競爭對手？業界有兩個講法，幾代都是豬農的香港養豬業發展協會主席陳建業指出，八十年代以前本地活豬市場百花齊放，後來不是市場或各地政府故意暫停供應，而是內地活豬供應商為了和東南亞競爭，而轉變策略，「知道東南亞活豬船就快到港，就大量輸入內地肉豬，令香港豬欄位不足，活豬價格下跌，從而令其他供應商不再入口」。

東南亞買豬 運輸問題難解決

做了活豬買手逾50年的豬肉行總商會理事長許偉堅指出，因為運輸時的豬糞處理問題，令東南亞供應商卻步。「30幾年都無來過，最主要因素是環保問題未搞得掂，活豬是牲口不是死物，運來香港，整架船都是排泄物。當年環保意識無咁強，可以直接丟進公海，但現在的環保條例收緊了，叫人點處理呢？」

陳肇始日前見記者，被問到有業界人士建議引入台灣和東南亞活豬，增加整體供應量，她回應稱會留意，但任何入口動物都必須經過嚴格檢驗，政府會考慮多個因素，包括來源地的傳染病風險、檢驗透明度等，以確保達到一定的衛生和安全水平。

許偉堅就反駁：「局長說只要有齊一切證明就可以考慮供港，我說是人出街都要帶身分證的，豬當然亦有身分證。但活豬搭船你都要設紅綠燈畀牠們過，如果你要東南亞活豬供港，但又不先處理環保條例，供應商有意欲來都無用。」

建議先處理環保條例

他說現時豬糞既不屬塑膠，也不是工業廢料，基本上只能運到動物廢料堆肥廠處理。現時根據《廢物處置（禽畜廢物）規例》，禽畜飼養場所產生的液體禽畜廢物必須經妥善處理至符合法定要求才可排放。違例者最高可被罰款5萬元。

「政府為何不在環保條例上處理下呢？否則重新進口東南亞活豬只是空談。」

若先撇開環保問題不談，二人都支持重新引入東南亞活豬。陳建業說：「目前香港的確在活豬的輸入很短缺，業界瀰漫一個頗難經營的氣氛。我覺得輸入其他地方的豬隻可以紓緩國內壓力，非洲豬瘟在國內的蔓延情况頗嚴重，所以我們覺得這個做法應該可取。」

台灣豬 平靚正？

東南亞的活豬是否必然比內地豬貴？陳建業否認，「台灣豬兌港幣只是約莫900多至1000元一擔，和我們內地豬現時約3000元擔，相差3、4倍」。加上，他指現時台灣和泰國活豬的肉質都比內地豬佳，「台灣穀物雖然比較少，但現在當地使用的豬飼料都是美國飼料，而且台灣的活豬品種改良得比較好，可以降低飼養成本，同時提升肉質，過去日本有一段長時間都是輸入台灣肉豬，台灣豬肉曾經佔日本入口豬一半」。

至於，泰國由於當地盛產穀物，而且有卜蜂集團等大型企業農場和活豬飼料公司，可以降低飼養成本。「如果香港要重新入口其他地方的活豬，相信可以首選台灣和泰國豬。」他認為若有商人願意和兩地政府溝通和制定檢疫準則，有可能重新打通市場。

不過，他亦提醒，經過舟車勞頓必然會影響豬肉品質，「這亦是本地豬口感一直較優勝的原因，一來比較新鮮，二來沒有經過長途運輸，豬隻自然會比較精神爽利。」

台灣豬業見曙光？

不過，台灣豬自1997年口蹄疫後，在國際市場絕迹23年。直至去年7月台灣農業委員會宣布「拔針」，即不再需要為豬隻施打口蹄疫疫苗，如果直至本月底持續無口蹄疫案例發生，農委會將向世界動物衛生組織（OIE）申請台灣成為口蹄疫非疫區，期望OIE在2020年5月大會宣布結果，台灣豬有望重新出口到國際市場。1996年，台灣養豬數量高達1070萬隻，是歷史最高峰，其中有四成出口到日本。

但台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育接受訪問時認為，港台活豬重新進行交易並不可行。「我個人不太清楚以前的跨國活豬交易機制。但我非常肯定的是，買賣活豬這條路應該是極為不可行了。 以前的防疫觀念沒有現在進步，所以才有跨國的活豬買賣歷史。而就我所知台灣的口蹄疫正是因為這樣才爆發的。」

活豬輸出難執行

他個人認為，單是台灣本土的豬肉產業鏈亦將漸進式地更改為在地養殖屠宰，以肉品運輸取代活豬運輸。「更不用說跨國交易不可能用活豬。一來成本不符（活豬與屠宰加工後的肉品運費成本），二來現今產業應該具備更先進的防疫措施與觀念，活豬是病媒的最直接傳染途徑！」他認為如果香港有意進口台灣肉品，則應該等到所有的國際貿易障礙消除後，如台灣從疫區除名，方可與台灣在地肉商或經由農委會的承辦取得台灣的肉品。

目前台灣肉品市場，平均1公斤豬肉約80元新台幣，即約20港元。郭嘉育相信由於非洲豬瘟肆虐大陸，相信大陸豬肉在5至10年的內將無法達到供需平衡，「所以台灣如果能守護住這個病毒的話，將可以成為一個非常有競爭力的肉品輸出地」。

零豬瘟 泰國豬肉出口升

由於豬瘟疫情蔓延至越南、柬埔寨等多國，暫時未有錄得非洲豬瘟病毒的泰國活豬顯得非常搶手，泰國農業部預計今年泰國豬肉出口增長4%。

泰國每年生產200多萬隻活豬，是東南亞國家聯盟最大養豬國。泰國每年向鄰國出口約40%活豬，包括急凍和加工豬肉。泰國商務部表示，目前的出口目的地包括香港、柬埔寨、日本、老撾、馬來西亞和緬甸，並希望在非洲豬瘟爆發後，嘗試打開越南和中國大陸市場。

綜觀市場，香港重新進口泰國豬，似乎是現時紓緩本地活豬供應緊張的最可行方法，不過許偉堅說遠水始終不能救近火，香港人減少食新鮮豬肉是最折衷的方法。

【豬瘟篇續】

文 // 彭麗芳

編輯 // 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao