過大禮——古時「婚姻合約」

【明報專訊】早前賭王何鴻燊女兒何超盈的超豪過大禮儀式，引來網民熱議。負責是次過大禮的資深大妗姐歐惠芳表示，何家過大禮當天共出動10個大妗姐！

過大禮習俗至少有2000年歷史，寓意確認婚盟，是華人傳統婚俗中的重要一環。在古時，過大禮更能保障女家權益，當男家悔婚時是有力證據！

過大禮，指約在婚禮前1個月內，男家組織過禮團隊，攜帶禮金和多種禮品送到女家，寓意確認婚盟；若禮數不周，隨時破壞親家感情，甚至影響婚事。

出嫁後鮮回娘家 禮品補償父母

珠海學院中國文學系教授暨香港歷史文化研究中心主任蕭國健表示，過大禮習俗源自公元前商周時期，已有二三千年歷史。他解釋，過大禮主要具兩重意義，一是習俗中的「文書」，就如今天的合約，能保障女家，因古時女子貞節名譽十分重要，萬一男家反口不娶，對簿公堂時女家亦有文書為證。二是以禮品禮金答謝女家父母，因古代女子出嫁後，鮮有機會探望娘家，女家如失去女兒；加上女兒在家中也提供勞動力，禮品禮金亦補償了女家損失。

回看過大禮起源，不得不提古時婚禮習俗，因過大禮只是傳統婚俗的其中一部分 。

結婚，在古代屬兩個家族的一等一大事。所謂「婚姻乃父母之命，媒妁之言」，由為子女物色對象至成婚，均由男女家父母及媒人張羅，整個過程可由「三書六禮」的「六禮」概括，六禮分別為納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎，當中的納徵，即是過大禮。蕭國健表示，古時父母為兒子找對象，看中某家女兒後，便會請媒人到女家說媒（納采），盼進一步認識女家。如女家同意，男女家便會交換子女姓名和生辰八字等「夾八字」（問名）；若八字相合，男家便會向女家提親，下「小聘」求婚（納吉），小聘只是薄禮，猶如今天男士向戀人求婚，送上戒指；女家如收下小聘，意味初步答應婚事，男家需預早徵詢女家對禮金及禮品的要求，準備過大禮（納徵），然後則是擇吉日成婚（請期），直至結婚（親迎）。

禮品雙雙對對 食材要發芽

傳統過大禮，有一定的程序和規矩。過大禮當天，男家派出家僕揹起擔挑，把一擔擔禮物送到女家，並奉上「禮書」，內列明禮品清單及數量，由女家親友逐項點收。除了真金白銀，禮品種類包羅萬有，全是雙雙對對，寓意吉祥的貴價食材及日用品，若是名門望族、皇親國戚的婚事，出手則更闊綽。過大禮禮品有贈予女家親屬的衣服：奶奶裙、老爺褲、舅仔鞋、姨仔裙等；亦有參茸海味、三牲（雞、魚、肉），以及象徵好意頭的椰子、芋頭、蓮藕、檳榔、髮菜、水果、茶葉、四色糖果、禮餅等，蕭國健補充：「食材如椰子、芋頭、蓮藕等都要選發芽的，寓意開枝散葉，吃檳榔時要咬嚼至出汁，代表有所出；糖果、禮餅，則寓意甜甜蜜蜜。」

女家回禮一半 「受盡」不吉利

女家點收禮金禮品完畢，便會把部分禮品（大多是一半），即日送回男家，稱為「回禮」；女家亦會在本用作盛載禮品的盛器如籃子、盤子等，放上利市，讓男家送禮團隊取回，「若全數收下大禮，即是『受盡』，受盡受盡，諧音如『壽盡』；盛器亦不能空（凶），故放上代表吉利的利市，有趨吉避凶的意思」。

到了今天，蕭國健認為男女由初相識到談婚論嫁，整個過程都與古時相似，只是儀式上不再跟隨古代習俗，他舉例，男女在交往期間已了解對方背景、生辰八字，不用聘請媒人說媒、問八字，男方一樣要下「小聘」求婚。而過大禮一環是難得從六禮中保留下來的，今天男家一樣要過大禮予女家，確認婚盟。

現今從簡 「包羅萬有金」搞定

籌辦中式婚禮26年的大妗姐歐惠芳表示，現代社會中，最大轉變是禮品可以全由禮金代替，「有些客人想一切從簡，只送禮金就完事」，亦有客人除了送禮金，另以一封「包羅萬有金」利市代替所有禮品實物，寓意什麼都不會遺漏。依她經驗，禮金約由38,000到10萬元不等，大戶人家的禮金數目則不止，且偏好送贈禮品，因實物排場大，喜慶氣氛濃厚，例如早前何超盈的過大禮儀式，由歐惠芳負責籌辦，當天共出動了10個大妗姐，禮品有三頭鮑魚、花膠、金器等，而女家嫁妝項目逾40款，包括價值約5億的別墅、約1億的珠寶首飾。

她指出，傳統上，男家過大禮時會送上龍鳳餅，由女家父母派餅通知親友喜訊，而今天多是送餅券餅卡。至於有新人用雪糕券、咖啡券代替禮餅，她個人不太贊成，「結婚是喜事，派一個個嫁女餅才最開心，雪糕會融啊，意頭不好」。她又認為，許多男家或新郎都輕視過大禮，但其實它代表了誠意，以及對女家的尊重，「人家辛苦養大女兒，都想她嫁得風光，都想派餅通知鄉親父老。男家不送餅，女家父母無面子」。

今天女家在收取禮品後，依然要回禮一半給男家，另亦需送上女家預備的禮物，如蓮藕、石榴、四季桔、發財芋、添丁薑、扁柏、鬆糕、煎堆等寓意吉祥的禮物。

文：歐慧兒

統籌/陳詠詩

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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