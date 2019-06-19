Gadget﹕防水防塵防鏽 重低音喇叭仔 入水能浮

【明報專訊】踏入夏天，不少人都準備同「陽光玩遊戲」，沙灘暢泳、船河派對等活動更加頻繁。想在活動播放音樂，一個防水的無線喇叭好重要。不過，即使喇叭具防水功能，也未必能防鏽，接觸海水多，喇叭壽命有縮短危機。最近日系品牌推出新一代無線防水喇叭，不單提升了音質，更加入防塵、耐撞及防鏽等功能，更加適合海邊活動時使用。

浸海水後冲洗不怕「鏽」

其實，防水喇叭不算什麼新鮮事，不少戶外專用的無線喇叭都有一定防水能力。不過，大部分喇叭的防水功能都只是針對淡水，落雨時不怕淋壞，能夠防海水的喇叭並不多。Sony最近推出的EXTRA BASS無線喇叭系列，除了加入IP67防塵防水功能，可於1米水深浸30分鐘而不影響機件正常運作之外，更特別為喇叭外殼加入防鏽塗層，就算接觸過海水，只要用清水冲洗便不怕外殼金屬部分生鏽；加上喇叭設有浮水設計，不慎跌落水，也不怕沉於海底而無法找到。

作為喇叭，用家當然最關心的是音質，這個系列共提供3個型號——SRS-XB32、SRS-XB22及SRS-XB12，其中最高階的SRS-XB32內置雙48mm單元，而SRS-XB22則內置雙42mm單元，至於SRS-XB12則設有單46mm單元。為了提升低音效果，SRS-XB32及SRS-XB22內置雙無源反射器，同時單元亦會用上雲母振膜來增加振膜強度，令輸出的低音效果較上一代更加強勁。此外，這兩個喇叭都有LIVE SOUND功能，只要按下機面的LIVE按鍵，便能夠透過DSP技術令音場擴闊，毋須將喇叭對準自己也可以聽到好音質；而且更可透過Party Chain功能，連接最多100個EXTRA BASS系列無線喇叭一同播歌，開船河派對最適合。

自訂燈色 拍打機身jam歌

既然是EXTRA BASS系列的後繼機，燈光效果亦是系列的賣點之一，SRS-XB32的機身分別設有LED燈光線和在單元附近設有LED閃燈，當播放音樂時，燈光線及閃燈都會隨音樂的節拍閃出隨機顏色，而用家亦可透過專用的Fiestable應用程式自訂燈光的顏色變化，想幾搶眼都無問題。至於SRS-XB22機身亦設有單色的燈光線，雖然不能像SRS-XB32般變色及自訂顏色，但仍能隨音樂的節奏閃動燈光，營造派對氣氛。至於Party Booster功能仍會繼續在SRS-XB32及SRS-XB22中找到，同樣是拍打機身即可發出獨特聲音及燈光，一班人拿着喇叭jam歌都無問題。

至於電量方面，SRS-XB32、SRS-XB22及SRS-XB12的連續播放時間，分別約24小時（開啟EXTRA BASS模式約14小時）、約12小時（開啟EXTRA BASS模式約10小時）及約16小時，雖然相對於SRS-XB32及SRS-XB22，SRS-XB12的功能較為入門，但勝在體積夠細，重量亦只有243g，用家只需要配合機身的掛繩位，便可將喇叭掛在背囊上，加上可將兩個喇叭無線連接作立體聲輸出，就算少玩水上活動，同朋友行山、攀石，一人帶一部，便能享受更好的音色。

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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