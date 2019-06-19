專家訪問﹕「非賣品」哈蘇相機 全手動操作

【明報專訊】一支鏡頭可以賣幾萬元

「邱良作品是好東西來的。」自言訂閱《明報》數十年的相機專家陳烘說，邱良用的Hasselblad（哈蘇）500C相機當年很受歡迎。「它是120中片幅相機，標準鏡頭焦距是80mm，和人類眼睛的視覺接近。「邱良所用的蔡司鏡頭是德國著名品牌，1950至80年代出品的造工極優質。」他說時至今日，日本的相機品牌較多人認識，年輕人對蔡司會較陌生。陳烘說玩器材的人以男性為主，相信是相機、鏡頭的機械原理吸引他們。「當年用蔡司鏡頭好威水，其他人如果揹住一部日本品牌的相機，可能不夠膽行過來！」

陳烘的店子有如相機博物館，他說不少日本銀座的相機店老闆都曾來港跟他買老相機。陳烘在櫃子中，拿出一部邱良當年曾使用的同款Hasselblad 500C相機。記者正想查問價錢時，發現上面貼上了「非賣品」標貼，便馬上住口。「這部相機設計十分貼心，觀景器上有放大鏡，可協助視力差的人士拍攝。」快門、光圈環則設置於鏡頭位置，全靠攝影師手動操作。他說數十年前的名廠鏡頭用優質玻璃製造，是珍貴的藝術品，配合中片幅菲林，拍攝出來的照片層次豐富、具立體感。「所以一支鏡頭可以賣幾萬蚊。」

文：呂瑋宗