辦公室「斷捨離」 創建高效率工作間

「示範單位」——Juliana（圖）的辦公桌被Sharon挑選為「示範單位」，經過1小時分類、掙扎、扔掉及收納後，Juliana桌上只剩下約一成物件，她笑言有「重新入伙」的感覺。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】Netflix人氣節目《怦然心動的人生整理魔法》延續「斷捨離」話題，收納師近藤麻理惠示範家居收納如何淨化心靈。不過，都市人除了要整理自己的安樂窩外，也不可忽視朝夕相對的辦公室。無紙化辦公室概念已推出多年，但看看你眼前的辦公桌，是否還有大量堆積如山的紙張？有形的雜物除了阻礙尋找有用資料，更會化成無形的工作壓力。本地收納師可以施展什麼魔法，建造一個令人「怦然心動」的工作空間？

來自日本的斷捨離概念已有接近20年歷史，斷捨離三字令人直接聯想到解脫的意思，但若把這個「減法」概念放在工作空間的話，卻可以製造「加法」效果。「執屋的目標是節省位置，而整理辦公桌的焦點就放在提升員工生產力及效率上。」香港上門收納服務Home Therapy創辦人林翠君（Sharon）說。

收納第一步：從紙張入手

Sharon考獲日本收納檢定協會認證收納師後，於去年創辦Home Therapy，為家庭及企業提供收納服務。她開設講座，為企業員工解釋斷捨離的概念，拆解無法「丟掉」的迷思及傳授收納技巧。「執屋看見最多的是衣服，辦公室最多就是紙了。」她說。雜亂無章、囤積成山的紙張，既妨礙員工尋找有用資料，更營造狹窄的工作空間，形成無形工作壓力，對工作成效百害而無一利。因此，她認為辦公室收納應由紙張入手，以建立無紙空間為目標。

Sharon剛為領展資產管理有限公司（下稱「領展」）員工舉辦了兩場收納講座。講座過後，她借用領展高級市場策劃及推廣經理黃康怡（Juliana）的辦公桌，即席示範收納過程。Juliana的辦公桌正是「全部都係紙」的最佳範例，Sharon笑稱：「如果凌亂程度以10分為滿分的話，Juliana都有7分。」她指出收納有別於清潔，清潔目的是改善衛生環境，過程簡單快捷；收納則牽涉更多步驟及思考過程：「你要為辦公桌面、抽屜、枱底等空間的所有東西分類，並依每個類別物件審視，思考它對你當下的工作有沒有需要。」

專注當下 思考物件去留

收納師並非像清潔姐姐那樣動手清理桌面的物件，反而更像一個伙伴，與當事人一起討論要留什麼、要扔掉什麼。「執屋會遇上很多有emotional attachment的物品，因此客戶需要更多掙扎時間，而辦公室大部分都是文件，因此最花時間的地方就是分類紙張的過程，我要跟當事人核實這些文件是否真的有用，他們需要留意文件的日期、內容，已另存電子檔的，版本已過時的，對現在工作沒用的都可以扔掉。」她認為大眾的通病是過分在意「未來」，但斷捨離就鼓勵人只專注於「當下」的需要。

二人把桌上的廢紙、發黃報紙、雜誌刊物、零食、已拆開的即棄餐具及毛公仔吊飾等一一分類。Juliana坦言凌亂的辦公桌會阻礙工作，尤其是尋找資料時，「這時又會重新再印新一份資料，雖然習慣了，但絕對是壞習慣」。她們合力把大部分的紙張及過期零食棄掉，然後收拾起一袋帶回家的物品，再把剩餘的物件重新收納，約1小時過後，辦公桌只餘下約一成的物件。Juliana笑稱好像「重新入伙」一樣：「整理過程中覺得沒有想像中如此需要這些物件，不過沒有收納師幫手，又真的未必會特意收拾。」

員工掌握竅門 自主彈性整理

領展將於本月底搬辦公室，企業發展及策略總經理關凱臨以此為契機，邀請Sharon舉辦收納講座。斷捨離易於被簡化為「扔東西」，他希望講座讓員工深入了解當中竅門，掌握一套專業的整理框架，然後應用於自己的辦公桌上。「辦公桌是同事的personal space，反映了他們的習慣及工作模式，每人都不一樣。我不會因為員工的桌面亂就判斷為效率低，桌面空無一物就是不勤力。」各種收納法固然有參考價值，但他不希望員工建立一式一樣的工作空間，以免弄巧反拙，影響生產力。因此，他沒有直接聘請Sharon為公司提供收納服務，而是讓員工於講座有所吸收後，自主彈性地整理自己的工作間。

■Home Therapy香港上門收納服務

企業講座：每次最低$15,000

企業講座及收納服務：$15,000至$80,000（因應辦公室規模及紙量等多個因素而定，須先行報價）

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com