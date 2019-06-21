職場教室：AI年代 HR前途「似咁」

【明報專訊】讀者：你好Son姐，我現在做緊畢業後第一份工作，在細公司all round HR，知道升上去都是做all round較好。但剛有個專做recruitment的offer，大公司，人工唔錯，唔知應唔應該要這offer？另外想問做HR是中型公司好還是大公司較好？係咪全部大公司都分得好細specialist？如果我做大公司是不是做不到generalists？條路應點行？謝謝，求指教。

答：如果我話，你問的問題根本沒有答案，你會不會以為我敷衍你？事實上，大公司有大公司好，細公司有細公司好；全面有全面好，專業又有專業好，究竟點算好？問題是自己究竟想點，你一字不提！講來講去都是人工、前途，如何選擇最好最着數，對自己日後發展最有利。但你行業職業的前景，需要作出什麼準備、迎接未來的挑戰，似乎你根本無想過，我恐怕你會被殺個措手不及。

其實HR的重要性和存在價值，愈來愈備受挑戰。當經營成本不斷上漲，人手愈來愈短缺，經濟前景又有太多不明朗因素；再加上IT甚至人工智能AI都愈來愈普及，程式編寫成本愈來愈低，不管大小公司也為控制成本開支，將一切數據程序化。在cost/time都更efficient為大原則的大前提底下，可以用程式取代的工作，還會用人手嗎？

機械人面試 智能篩選求職者

坊間提供HR Solutions的大小公司多如雨後春筍，基本上由請人到炒人，留人到裁人，計算薪金花紅制度員工appraisal，全部都可以outsource代勞。選擇做HR的你，可有想過你的工作日後如何不被system及software取代？有沒有留意新聞，美國已經有公司採用人工智能AI機械人，負責面試請人，還可以幫公司做全面普查篩選員工，仔細度勁過蘇民峰，因為八字都不用算，單靠人臉表情眼神辨識，就計算到求職者及員工究竟會不會做得長。

面對來勢洶洶的未來種種挑戰，你今日有沒有為自己做好思想及各方面的準備？

在一個瞬息萬變以光速運行的社會世界，想以不變應萬變穩定有保證的工作？即使昔日所謂金飯碗的政府工，已經今時不同往日，即使打不破一樣可以被「融化」。坦白講你的問題真的很幼稚，講來講去着眼點只是人工福利，還有行一條容易行的路。不是為了如何提升自己的技能條件，精益求精，成為部門公司不可或缺的員工人才。單單這種思維，就已經窒礙了你的發展，恐怕有朝一日你會被迫面對，面臨被淘汰的殘酷事實。

這才是你畢業後的第一份工作，你究竟是否喜歡這份工作？你的能力你的長處，在哪一個角色發揮得更得心應手？做哪一些工作更能突顯你的優勢？你為什麼想轉工？究竟為什麼而轉？根本不關大公司細公司事，吸引你的是offer的人工，心大心細想找理由去justify。

我只能提醒你，機會是留給有準備的人，還有知道自己想要什麼的人。

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏