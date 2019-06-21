沙發薯﹕從《烏克蘭自由之戰》看香港

【明報專訊】雖然拙欄以電視節目評論為主，但這幾星期，電視充斥着的都是林鄭月娥班子和保皇黨說謊臉不紅氣不喘的醜態，反送中示威者的抗爭場面，以及各電視台的新聞報道和形勢分析。為了讓自己抽離一下，我受到連登巴打的感召，在Netflix看了一齣關於2014年烏克蘭廣場革命的紀錄片Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom（《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》），無論是背景甚至畫面，都與我們這陣子在香港見證的相似。在香港的抗爭未竟全功時，筆者斗膽離題一次不談電視，鼓勵諸君花一個半小時觀看此片，從烏克蘭的經驗思考我們的出路。

2013年11月，烏克蘭人抗議總統亞努科維奇拒絕與歐盟簽署商議多時的自由貿易協議，更轉投俄羅斯懷抱，遂利用社交網站號召上街示威，卻演變成流血革命，最終在2014年2月迫使亞努科維奇落荒而逃。雖然被光復後的烏克蘭仍要付出沉重代價，甚至被俄羅斯藉詞入侵克里米亞，但人民仍然能夠利用選票將賣國賊vote them out，近期甚至將在電視劇《人民公僕》飾演總統的政治素人送進總統府。從這紀錄片看到的烏克蘭經驗，或可總結如下：

一、被選中的年輕人

最初挺身而出的都是有理想、希望建設更美好社會的年輕人，而擔當政府鎮壓工具的軍警，當中亦不乏面孔稚嫩的青年。令一代青年撕裂、走到對立面的是誰？是政府。

二、血的教訓

或許我們都不能天真以為，純粹道德感召能令政治冷感者良心發現，令政府回頭是岸。在烏克蘭廣場革命中，中老年人願意走出來，是因為他們看見年輕示威者被軍警毆打。「政府今日毆打孩子，明天可以毆打任何人民」、「只有懦夫才會傷害孩子」，他們如是說。後來事件愈演愈烈，政府下令鎮壓，甚至偷偷地將橡膠子彈換成實彈大開殺戒，令抗爭者視死如歸的心意更堅決，甚至以死傷戰友之名，不接受反對派議員向政府成功爭取的階段式勝利，最終迫使政府妥協。沒有人願意見到血，但殘酷的事實是，抗爭者的犧牲，往往感召更多人出來為死傷者討回公道，正如片中某受訪者說：「任何毆打都不會被遺忘。」

三、政府鷹犬醜態百出

政府官員、保皇黨、唯命是從的軍警，甚至收錢代軍警動武的有牌爛仔「提圖胥基」，為了政治或金錢利益與民對立。政府為阻示威者集會，立法禁止人民穿著同款衣服，又不准戴頭盔眼罩，迫使年輕人戴上忍者龜面具，阿婆阿伯把廚房的湯煲筲箕戴在頭上抗爭；他們與手握盾牌遮擋、面目模糊的軍警，以及被馬賽克掩面的「提圖胥基」形成強烈對比。後來亞努科維奇連夜逃離烏克蘭的畫面，更滲出惡人自有惡人磨的喜感。

四、各司其職 同心不割席

烏克蘭示威者背景各異，對抗爭方法的取態不一，但目標一致，在戰場上各司其職。壯丁在前方築起堅固屏障，廚師在後方煮大鑊飯，修士在軍警面前祈禱唱詩，小朋友在大本營為電腦電話充電，退伍軍人教年輕人戰術，銀行家幫忙掟磚。雖然他們不時擔心示威被滲透要「捉鬼」，但大部分人同心同行絕不割席，團結一心才有新轉機。

五、革命未成功 同志須努力

烏克蘭廣場革命由開始至落幕歷時3個多月，當中有高峰也有低潮，政府屢次趁示威者身心疲累或人數減少時突襲清場，再次激發群眾反抗。古今中外，革命難以一蹴而就，攻有時守有時，冷靜認清形勢，靈活出招，才能增加勝算。

烏克蘭人用了不少血和淚換取革命成功，片末有位受訪者慨嘆說：「世上發生這麼多戰爭之後，我們仍舊以互相殘殺來解決問題。」人類總是犯着重複的錯誤，回看香港，經歷過5年前雨傘運動和今天的反送中抗爭，究竟政府、抗爭者和廣大市民學到什麼？

文：梁慧思