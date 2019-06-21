甄拔濤魔幻寫實劇作 核爆家園 重拾快樂

【明報專訊】核爆後還可以快樂生活嗎？2019年「大館劇場季」，甄拔濤帶來《核爆後的快樂生活》粵語版，延續其揚威柏林戲劇節的得獎作《未來簡史》的魔幻寫實手法，透過劇場表演、錄影片段、裝置，帶觀眾親歷核爆後的世界。

甄拔濤憑着英國留學修讀編劇的學成之作、英文劇本《未來簡史》，獲柏林戲劇節劇本市集獎，成為首位獲得此獎的華人編劇。他的新作《核爆後的快樂生活》講述兩個來自核爆地區的人的故事。女性角色在戲中回憶核爆帶來的災難及核爆後的生活，男性口不能言。二人本已逃出變成死城的家鄉，卻因無法適應新生活，再回老家。這一次他們感受的只有自由與美好。

劇本甄拔濤用英文寫成，2018年在德國慕尼黑首演。「德國慕尼黑的Residenztheater找了5個編劇，分別來自德國、加拿大、烏拉圭、尼日利亞，還有我。每個洲找一個人，每人寫一個大概一個鐘的劇本。」委約創作起初有多種形式，「5個人合寫也可以，或者每個人寫1個。最後我們決定自己寫自己的」。雖然是英文創作，但題材的選擇上，甄拔濤希望德國和香港觀眾都會關注。他想到關於核電的使用，普遍來說是全世界都關心的一件事，相關主題由此擬定。

他的劇本中並沒有明確點出「核爆」，也沒講明發生地點。在希望給民眾營造快樂生活的德國，創作關於核電事故的作品，甄拔濤坦言德國對待這一題材很謹慎。他認為，雖然德國將全面廢核，能源主要依靠例如天然氣的可再生能源，但不代表他們能獨善其身。「我們知道很多核電廠事故，切爾諾貝爾、福島，做research時，我發現其實有很多小的事故，都造成死傷，影響範圍也是比較廣的，比如受污染土地不可以再使用。病菌和輻射是不會看國界的。他們（德國人）依然關心這件事，因為會影響到人類的未來。」

粵語版加入香港元素影像

英文原版和將在香港上演的粵語版有何不同？甄拔濤表示，《核爆後的快樂生活》在慕尼黑上演時由女導演Mira Stadler執導，「她有她的方法，劇場整體結構、先後次序等，是很『德國劇場』的一種方式。例如，文本順序寫abcd，她會將其變成bcda」。粵語版中，甄拔濤也會調整文本次序，比英文版更多的是，粵語版用到了影像，「影像上有一些香港元素出現」。6月12日，甄拔濤在反《逃犯條例》修訂金鐘現場，他想到這次的劇場好似也可對應香港現狀，但並不會在文本中加入相關元素，而是選擇在影像上呈現。

戲中兩個角色，女性能言，男性無言，「女性是一個照顧者的角色，她就算經歷過很多大災難，都要撐住。一個人講話、一個人不講，我首先覺得很有趣，然後才去找背後的原因。男性是遇見一件事令他講不出話。20世紀人類最大的災難，一個是納粹集中營，第二就是切爾諾貝爾核泄漏。面對這麼大的災難，我們用言語其實是無法表達的，是不能言傳的一件事」。

重返核災區做自己

劇名中的「快樂」，讓人不禁問遭遇核爆之後又怎會快樂？甄拔濤說：「我很喜歡在劇名玩一個contrast。比如《未來簡史》，未來就是將來，為什麼會有歷史？故事中其實有講到，男女主人公搬去另一個城市，但生活得並不開心，於是又回到自己的城市。一個核災區竟然比世界上其他地方更開心。」排練時，主創討論為什麼二人選擇回去？女演員趙伊禕在揣摩角色時說：「做回自己。」至於是否有核輻射的擔心，甄拔濤解釋：「我寫東西是用魔幻寫實的手法，有一些事情我不是用寫實主義的角度看，戲中是assume他們是沒事的。」

甄拔濤創作劇本時參考了2015年諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇的作品，他隨即拿出Voices from Chernobyl一書給記者看。從亞歷塞維奇的作品中，甄拔濤觀察人對於輻射的反應，親歷者的生存狀態等。「核爆之後，真的有人再回去居住。我的作品不是講道理去反核，比較focus是人的生存狀態，如果真的發生這件事，人會是怎樣的？會有什麼反應？」

《核爆後的快樂生活》

日期：7月12至14日

地點：大館賽馬會立方

票價：$200

查詢：bit.ly/2KZfMKR

文：彭月

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com