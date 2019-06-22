吸塵拖地同時做 長氣吸塵機吸拖75分鐘

設有濾網——機身與集塵箱的連接部分設有濾網套件，以確保灰塵不會吸到摩打處並減少二次污染的問題。（黃志東攝）

方便設計——窄縫吸嘴及毛刷與吸塵機的延長管一體設計，用家亦可將黑色部分拆下直接插在機身上，變身手提機打掃窄縫。（黃志東攝）

長氣過人——SpeedPro Max Aqua由於吸拖時使用非電動吸頭，可減少額外的電量消耗，最長可吸拖75分鐘。（黃志東攝、esp2k@istockphoto，設計圖片）

【明報專訊】清潔地板，吸完塵又要拖地，對於繁忙的香港人來說頗花時間。雖然近年推出不少無線吸塵機，可以同一時間吸塵與拖地，可惜電量一般有限，很快便需要重新充電。早前有歐洲生產商推出一款「長氣」兩用無線吸塵機，能持續運作75分鐘，足夠一次過全屋吸塵加拖地，省卻半途充電的麻煩。

坊間可吸塵、拖地兩用的無線吸塵機產品不少，其中由韓國推出、設有雙圓形電動旋轉抹布的濕拖式無線吸塵機，可說最為矚目。不過，當使用電動旋轉抹布吸頭，吸拖時間只能維持10分鐘，要完全清潔家居，少不免需要中途充電，隨時比起吸塵、拖地工序分開做更花時間。

其實，想揀吸拖時間夠長的機體，都有其他選擇，例如由Philips推出的SpeedPro Max系列便是其中之一。此系列除了吸力夠強，另一個賣點是可在非電動吸頭後方加上特製的水箱，同時吸塵和拖地。其中的SpeedPro Max Aqua無線吸塵機，更特別提高電量，連續吸拖時間最長可達75分鐘，屬同類產品中最長。它內置25.2V鋰電，採用磁力輕觸式充電，完全充滿約需5小時。

入水一次可拖650平方呎

不少人家中都鋪上硬地板及地氈兩種物料，為了方便用家毋須換頭一次過清潔，水箱利用磁力黏附吸頭，當清潔完硬地板後，只要用腳一踩水箱便可立即卸下，直接在地氈上吸塵。此外，水箱設有AquaBoost功能，遇到較難清除的污漬，用家可以踩一踩水箱面的腳掣，即可將更多的水量釋放到下方的抹布來清潔。水箱容量為280毫升，廠方表示可清潔60平方米（約650平方呎）的面積，對一般香港家居來說，足夠拖淨全屋而毋須中途加水。

3款吸頭針對不同環境

SpeedPro Max Aqua延續不少上一代型號的技術，包括有PowerBlade旋風數碼摩打、第8代PowerCyclone颶風離塵過濾系統，氣流量可達每分鐘1000公升。同時可在集塵箱以離心力將灰塵及毛髮分離，減低氣流阻礙的問題。而吸頭方面，設有360度全角度LED燈電動吸頭及牀褥電動吸頭，前者可更靈活清理不同方位的塵垢，後者則可去除在布質梳化、牀褥上的毛髮、塵蟎及碎屑。集塵箱的容量維持0.6公升，中規中矩。

值得留意的是，SpeedPro Max Aqua雖然利用離心力來分離塵垢，但集塵盒上仍有濾網套件，需要定期更換。廠方建議大約每年更換1次，跟機配備2片，其中內層濾網可用水冲洗，定期清潔有助維持吸力。

■規格

集塵箱容量：0.6L

水箱容量：0.28L

電量：75分鐘（非電動吸頭）

65分鐘（電動吸頭）

25分鐘（最強吸力）

重量：2.732kg

售價：$4688

查詢：2619 9663

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com