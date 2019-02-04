e新品：120Hz 熒幕筆電 打機神器

【明報專訊】對於愛打機的用家來說，熒幕反應十分重要，因此不少電競專用手機都配備4K解像度及120Hz更新率的熒幕。不單止手機如是，Razer最近推出的Blade Studio Edition手提電腦系列，配備4K熒幕之餘，品牌亦首度提供120Hz熒幕的型號供用家選擇，有助提升打機反應。

可接擴充盒 強化畫面輸出

今次Razer分別推出Blade 15 Studio Edition及Blade Pro 17 Studio Edition。前者主打文書及繪圖，內置15吋 4K OLED輕觸式熒幕、第九代Intel Core i7-9750H處理器，無論效能及便利程度都相當不錯；後者則用上120Hz的17吋 4K熒幕，內置第九代Intel Core i9-9880H處理器，主攻打機及睇片。兩款型號都內置NVIDIA Quadro RTX 5000圖像處理器，亦可另購Razer Core X外接顯示卡擴充盒（售價$2499），將熒幕顯示輸出至更高效能的顯示器上，同時加強圖像處理的效能，對於追求畫質的用家，具有一定的投資價值。

售價：待定

網址：www.razer.com

文：吳一鳴